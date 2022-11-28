20 ay çalışanlara e-devlet başvurusuyla İŞKUR'dan anında ödenecek! PTT hesaplarına en fazla 30.822 TL yatacak!
İŞKUR işsizlik maaşı işine kendi rızası dışında son verdiği vatandaşların derin bir tetkik içerisine girdiği konular arasında yer alıyor. Genellikle işsizlik maaşı miktarı ve hesaplaması bu konular arasında başı çekiyor. İşsizlik maaş hesaplaması sigortalının son dört aylık prime temel kazançları öneme alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak yapılır. Fakat işsizlik maaşı almak bağlamında birtakım koşulları yerine getirmek gerekiyor.
28.11.2022 09:33 - Son Güncelleme: 28.11.2022 09:33
İşsiz kalan vatandaşlar için İŞKUR tarafından aylık maaş veriliyor. İşsizlik maaşı ödemeleri çalışanların sigortalı gün sayısına göre farklılaşıyor. Bu kapsamda En az 600 gün çalışma şartıyla sağlanan ödemeler direkt olarak PTT hesaplarına yatırılır. Fakat çalışanlar kendi banka hesaplarını sisteme tanıtarak ödemeleri banka hesaplarına da alabiliyor.
İŞKUR üzerinden duyurulan müracaat koşullarına göre; işsizlik maaşı ödeneği alabilmek için "Kendi istek ve eksikliği dışında işsiz kalabilmek, Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak, Hizmet akdinin feshinden önceki son üç sene içerisinde en az 600 gün vakit ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak," koşullarını sağlamak gerekiyor.