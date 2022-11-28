20 ay çalışanlara e-devlet başvurusuyla İŞKUR’dan anında ödenecek! PTT hesaplarına en fazla 30.822 TL yatacak!

İŞKUR üzerinden duyurulan müracaat koşullarına göre; işsizlik maaşı ödeneği alabilmek için "Kendi istek ve eksikliği dışında işsiz kalabilmek, Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak, Hizmet akdinin feshinden önceki son üç sene içerisinde en az 600 gün vakit ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak," koşullarını sağlamak gerekiyor.