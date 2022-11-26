Dört zincir marketin aktüel kataloğu yayında: 1 alana 1 bedava! Ayçiçek yağı 200 tl'den düştü

Yeni yıl yaklaşıyor. Yılbaşı heyecanla beklenirken zincir marketler de kampanyalarını sık sık güncelliyor. Artık elektronik ürünlerde dikkat çeken indirimler uygulanıyor. Gıda ürünlerinde de ayçiçek yağında büyük indirimler göze çapıyor. Öte yandan 1 alana 1 bedava kampanyasıyla müşteriler zincir marketlere doluşuyor. A101, BİM, Migros ve Carrefoursa harekete geçti. Ayçiçek yağı 200 tl'den düştü. İşte beş zincir marketin aktüel ürünler kataloğunun tamamı.