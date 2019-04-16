CNN International seçti! İstanbul Havalimanı en heyecan vericiler arasına girdi

CNN International 2019 yılının yeni havalimanlarını inceledi. Sıralama yaptı. Sıralamaya Türkiye'den de bir havalimanı girdi. Türkiye'den listeye giren havalimanı için bakın hangi ifadeler kullanıldı.

İSTANBUL HAVALİMANI EN HEYECAN VERİCİLER ARASINA GİRDİ TIKLA VE İZLE