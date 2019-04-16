GaleriEkonomi

CNN International seçti! İstanbul Havalimanı en heyecan vericiler arasına girdi

CNN International dünyanın yeni açılan ve en heyecan verici havalimanlarını açıkladı. Türkiye'den listeye tek bir yer girdi.

16.04.2019 15:57 - Son Güncelleme: 16.04.2019 16:50
CNN International seçti! İstanbul Havalimanı en heyecan vericiler arasına girdi

CNN International 2019 yılının yeni havalimanlarını inceledi. Sıralama yaptı. Sıralamaya Türkiye'den de bir havalimanı girdi. Türkiye'den listeye giren havalimanı için bakın hangi ifadeler kullanıldı.

İSTANBUL HAVALİMANI EN HEYECAN VERİCİLER ARASINA GİRDİ TIKLA VE İZLE

CNN International seçti! İstanbul Havalimanı en heyecan vericiler arasına girdi

Ilan ve Asaf Ramon Uluslararası Havalimanı- İsrail

Ilan ve Asaf Ramon Uluslararası Havalimanı, 473.5 milyon dolara inşa edildi. Havalimanı Moshe Tzur Mimarlık ve Amir Mann-Ami Shinar Mimarlık tarafından tasarlandı.

CNN International seçti! İstanbul Havalimanı en heyecan vericiler arasına girdi

3.600 metre uzunluğunda tek piste sahip havalimanı , uzun mesafeli uçuşlarda kalkış yapabilen büyük uçaklara da servis verebiliyor. Havalimanı toplam 1,250 dönüm alan üzerinde kuruldu.

CNN International seçti! İstanbul Havalimanı en heyecan vericiler arasına girdi

İsrail yeni havalimanına 2002 yılında dünyaya dönerken infilak eden Colombia uzay mekiğinde hayatını kaybeden İsrailli Astronot İlan Ramon ve İsrail Hava Kuvvetleri'nde görevliyken eğitim uçuşunda düşerek hayatını kaybeden oğlu Asaf Ramon'un anısına Ilan-Asaf Ramon Havalimanı adı verildi.

CNN International seçti! İstanbul Havalimanı en heyecan vericiler arasına girdi

Singapur Changi Havalimanı– Singapur

Singapur Changi Havalimanı yerleşkesi içerisinde inşa edilen "Jewel Changi Airport", 17 Nisan 2019 tarihinde resmen açılıyor. 11-16 Nisan günleri arasında ise isteyenler, Jewel Changi Airport kısmını açılış öncesinde inceleme fırsatını bulacak. Jewel Changi Airport'un içerisinde faaliyet gösterecek dükkânların yüzde 90'ından fazlasının açılış gününde hazır olacağı belirtiliyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kıdem Tazminatı Fonu ile birlikte Garanti Fonu kurulması gündemde! 1 gün çalışana dahi tazminat yatacak
Kıdem Tazminatı Fonu ile birlikte Garanti Fonu kurulması gündemde! 1 gün çalışana dahi tazminat yatacak