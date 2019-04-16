CNN International seçti! İstanbul Havalimanı en heyecan vericiler arasına girdi
CNN International dünyanın yeni açılan ve en heyecan verici havalimanlarını açıkladı. Türkiye'den listeye tek bir yer girdi.
16.04.2019 15:57
- Son Güncelleme: 16.04.2019 16:50
CNN International 2019 yılının yeni havalimanlarını inceledi. Sıralama yaptı. Sıralamaya Türkiye'den de bir havalimanı girdi. Türkiye'den listeye giren havalimanı için bakın hangi ifadeler kullanıldı.
İSTANBUL HAVALİMANI EN HEYECAN VERİCİLER ARASINA GİRDİ TIKLA VE İZLE
Singapur Changi Havalimanı– Singapur
Singapur Changi Havalimanı yerleşkesi içerisinde inşa edilen "Jewel Changi Airport", 17 Nisan 2019 tarihinde resmen açılıyor. 11-16 Nisan günleri arasında ise isteyenler, Jewel Changi Airport kısmını açılış öncesinde inceleme fırsatını bulacak. Jewel Changi Airport'un içerisinde faaliyet gösterecek dükkânların yüzde 90'ından fazlasının açılış gününde hazır olacağı belirtiliyor.
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