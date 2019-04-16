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Kıdem Tazminatı Fonu ile birlikte Garanti Fonu kurulması gündemde! 1 gün çalışana dahi tazminat yatacak

Kıdem tazminatında fonlu sisteme geçilirken, tamamlayıcı emeklilikle entegre edilip bir bütün olacak. Kıdem Tazminatı Fonu'yla beraber Kıdem Garanti Fonu da kurulması seçeneği de değerlendirilecek. Bu fonların tamamen gelire endeksli olması öngörülürken, bir gün dahi çalışanın hakkı fona yatırılacak. İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren detaylar...

16.04.2019 07:54 - Son Güncelleme: 16.04.2019 07:54
Kıdem Tazminatı Fonu ile birlikte Garanti Fonu kurulması gündemde! 1 gün çalışana dahi tazminat yatacak

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği kıdem tazminatı reformu kapsamında ikili fon sistemi masaya yatırılıyor.

Kıdem Tazminatı Fonu ile birlikte Garanti Fonu kurulması gündemde! 1 gün çalışana dahi tazminat yatacak

Kıdem tazminatında fonlu sisteme geçilirken, tamamlayıcı emeklilikle entegre edilip bir bütün olacak.

Kıdem Tazminatı Fonu ile birlikte Garanti Fonu kurulması gündemde! 1 gün çalışana dahi tazminat yatacak

Kıdem Tazminatı Fonu'yla beraber Kıdem Garanti Fonu da kurulması seçeneği de değerlendirilecek.

Kıdem Tazminatı Fonu ile birlikte Garanti Fonu kurulması gündemde! 1 gün çalışana dahi tazminat yatacak

Bu fonların tamamen gelire endeksli olması öngörülürken, bir gün dahi çalışanın hakkı fona yatırılacak.

Kıdem Tazminatı Fonu ile birlikte Garanti Fonu kurulması gündemde! 1 gün çalışana dahi tazminat yatacak

Fonların yatırım alanlarını devlet belirleyecek. Bireysel hesaba işveren her ay prim yatıracak, devlet katkısı işvereni rahatlatacak.

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