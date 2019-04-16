Kıdem Tazminatı Fonu ile birlikte Garanti Fonu kurulması gündemde! 1 gün çalışana dahi tazminat yatacak
Kıdem tazminatında fonlu sisteme geçilirken, tamamlayıcı emeklilikle entegre edilip bir bütün olacak. Kıdem Tazminatı Fonu'yla beraber Kıdem Garanti Fonu da kurulması seçeneği de değerlendirilecek. Bu fonların tamamen gelire endeksli olması öngörülürken, bir gün dahi çalışanın hakkı fona yatırılacak. İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren detaylar...
16.04.2019 07:54
- Son Güncelleme: 16.04.2019 07:54
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