2019 THY İGA İstanbul Havalimanı personel alım iş ilanları - THY 8 bin personel alımı başvuru şartları nedir? 09.04.2019 13:11

İstanbul Havalimanı geçtiğimiz günlerde faaliyete geçti. İstanbul Havalimanı başlangıçta 100 bin kişiye, tüm etapları tamamlandığında ise 225 bin kişiye istihdam sağlayacak. İstanbul Havalimanı şuan yüz binlerce personel alımı yapıyor. İş başvurularının yapıldığı kariyer sitelerinde İstanbul Havalimanı için personel alım ilanlarında artışlar da dikkat çekiyor. İşte THY İGA İstanbul Havalimanı personel alım iş ilanları ve THY 8 bin personel alımı başvuru şartları.

YENİ İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 225 BİN İSTİHDAM

Büyük göç sonrası İstanbul Havalimanı'nda yer alan işletmeler de ihtiyaçları olan personel alımına hız verdi.İstanbul Havalimanı başlangıçta 100 bin kişiye, tüm etapları tamamlandığında ise 225 bin kişiye istihdam sağlayacak. Tarihi taşınma sonrası yolcu sayısının daha da artacağı havalimanında yer alan büyük ve küçük ölçekli işletmeler daha çok personele ihtiyaç duyuyor. İşletmeler personel alım ilanlarını daha da artırdı. Terminalde yeni mağazalar açılırken özellikle iş başvurularının yapıldığı web sitelerinde İstanbul Havalimanı için personel alım ilanlarında artışlar da dikkat çekiyor. İş başvurularının yapıldığı web sitelerinde İstanbul Havalimanı için çok sayıda ilan yer alıyor.

EN FAZLA MAĞAZA ÇALIŞANLARI ARANIYOR

En çok aranan personellerin başında ise mağazalar ile yiyecek içecek hizmetleriyle ilgili geliyor.Satış danışmanları ile ilgili alım ilanlarında özellikle artışlar yaşanıyor. Havayolu ve bunlara yer hizmeti veren işletmeler de kadrolarına daha fazla personel katacak. Havayolu şirketleri de personel alımıyla ilgili yeni ilanlara çıktı. Özel havayolu şirketleri hem uçuş ekibi hem de bazı departmanları için yeni ilanlar yayınladı.

THY VE İŞTİRAKLERİ DE YENİ PERSONEL ALACAK

İstanbul Havalimanı ile beraber uçak ve uçtuğu noktalar daha da artacak olan Türk Hava Yolları'nın ve iştiraklerine de yeni çalışanlar katılacak. Pilot alımı için aktif ilanları yer alan THY bir süre sonra da kabin görevlisi alımı ilanına çıkacak. THY'nin DO & CO ile ortak kuruluşu olan ikram şirketi Turkish DO&CO'nun da personel ilanları dikkat çekiyor.THY'nin uçaklarının yanı sıra İstanbul Havalimanı'ndaki Lounge'larına da ikram veren şirketin yeni 24 iş ilanı yer alıyor.

THY 8 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

THY personel alımı başvuruları, linkedin ve kariyer sitelerinden özgeçmiş (CV) hazırlayarak belirtilen şartlara göre uygunluk durumunuzu göz önünde bulundurarak başvuruda bulunabileceksiniz.

THY PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türk Hava Yolları personel alım ilanlarına başvuru yapacak olan adaylar bazı nitelikleri taşımak zorundadırlar. Bu sebeple adaylardan;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Aktif Sorumluluk ve inisiyatif alabilen,

01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olmak (Pozisyonlara göre değişebiliyor),

İyi derecede İngilizce bilmek,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak,

Adli sicil kaydı bulunmamak,

Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmuş olmak,

Analitik düşünebilme ve analiz edebilmek,

Vardiyalı çalışmaya yatkın olmak gibi nitelikler aranacak.

Başvuru Şartları alım yapılacak pozisyona göre farklılık göstermektedir.

İstanbul Havalimanı personel alım ilanı

İGA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Yeni Havalimanı, inşaatı sırasındaki çalışan sayısı ile istihdama sağladığı katkıyı işletme döneminde de devam ettirecek. Şu an 31 binin üzerinde çalışanın bulunduğu projede, kadın ve erkekten oluşan yaklaşık 3 bin 500 güvenlik ekibi istihdam edilecek. Verilen bilgiye göre güvenlik görevlileri havalimanında kara ve hava tarafında görev yapacak. İGA Güvenlik Hizmetleri AŞ çatısı altında güvenlik görevlisi olabilmek için aranan özelliklerin başında, 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahip, tercihen 35 yaşından gün almamış ve vardiyalı çalışabilme şartları geliyor.

İGA personel başvuruları

İGA Güvenlik Hizmetleri A.Ş. çatısı altında güvenlik görevlisi olabilmek için aranan özelliklerin başında; 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak ve vardiyalı çalışabilmek geliyor. Bu şartların yanı sıra askerlik hizmetini tamamlamış veya tecilli, diksiyonu düzgün ve sözlü iletişim kabiliyeti yüksek kadın ve erkek adaylar, kariyer platformları ve İGA irtibat ofislerinden iş başvurularını yapabilecekler.

İGA personel başvuruları

İGA Güvenlik Hizmetleri A.Ş. çatısı altında güvenlik görevlisi olabilmek için aranan özelliklerin başında; 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak ve vardiyalı çalışabilmek geliyor. Bu şartların yanı sıra askerlik hizmetini tamamlamış veya tecilli, diksiyonu düzgün ve sözlü iletişim kabiliyeti yüksek kadın ve erkek adaylar, kariyer platformları ve İGA irtibat ofislerinden iş başvurularını 30 Eylül tarihine kadar yapabilecekler.

İGA güvenlik görevlisi alımı genel nitelikleri

5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahip,

Tercihen Sivil Havacılık (SHT 17.2) Sertifikası olan,

Tercihen 35 yaşını geçmemiş,

Boy kilo orantısı,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

Diksiyonu düzgün,

Sözlü iletişim kabiliyeti yüksek,

8 saat vardiyalı çalışabilecek,

İGA iş tanımı

Kadın & Erkek Güvenlik Görevlisi Adayları:

Dünyanın en büyük projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı'nda görevlendirilmek üzere,İGA Güvenlik Hizmetleri bünyesinde istihdam edilecek, 25 yıllık görev süremizde bizimle çalışacak takım arkadaşları aramaktayız.

Dolgun ücret + Yemek+ Servis (geniş servis ağı + SGK

Kadın ve Erkek Güvenlik Görevlilerimiz için ücretsiz 4'er kişilik lojman imkânımız ve sosyal alanlarımız bulunmaktadır. İGA güvenlik görevlisi başvuruları 29 Kasım 2018'de sona erecektir. İGA başvrularına kurumun internet sitesi üzerinden veya kariyer üzerinden başvurulmaktadır.

İGA NEDİR?

İGA'nın yolculuğu DHMİ'nin 3 Mayıs 2013'te İstanbul Yeni Havalimanı'nın inşa edilmesi ve işletilmesini Cengiz-MAPA-Limak-Kolin-Kalyon Ortak Girişim Grubu'na ihale etmesi ile başladı. İhaleyi kazanan konsorsiyumun bu amaçla İGA ismini vererek 7 Ekim 2013 kurduğu şirket olarak, İstanbul Yeni Havalimanı'nın inşaatını gerçekleştirmek ve 25 yıl süreyle işletmek amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Yatırımcılar arasında yer alan şirketlerin her birinin İGA'da %20 oranında eşit hissesi bulunuyor. Hem yurtiçi hem de yurtdışında, inşaat, enerji, turizm, madencilik, liman ve havalimanı işletmeciliği gibi farklı sektörlerde faaliyetleri bulunan Cengiz-MAPA-Limak-Kolin-Kalyon Ortak Girişim Grubu'nun, havalimanı inşaatı tecrübeleri arasında sekiz havalimanı bulunuyor.

İstanbul Sabiha Gökçen (Türkiye)

Priştina (Kosova)

Kahire Terminal 2 (Mısır)

Bakü Heydar Aliyev (Azerbaycan)

Hawler – Erbil (Kuzey Irak)

Duhok (Kuzey Irak)

Ordu-Giresun (Türkiye)

Buna ek olarak konsorsiyum üyelerinden Limak Holding'in İstanbul Sabiha Gökçen (Türkiye) ve Priştina (Kosova) havalimanlarını işletme tecrübesi bulunmaktadır.