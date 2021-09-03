Çip krizi dünya devlerini nakavt etmeye devam ediyor! Bir marka daha üretimi durdurdu!
Koronavirüs ile birlikte baş gösteren çip krizi en çok otomotiv sektörünü etkiledi. Birçok marka ya üretimini azalttı ya da durdurdu. Fiat, Ford, Peugeot, Citroen, Opel, Volkswagen, Tesla derken bir dünya devi daha otomobil üretimini durdurduğunu açıkladı.
03.09.2021 14:28
- Son Güncelleme: 03.09.2021 14:28
Çip sıkıntısı sebebiyle General Motors yeni aldığı kararı duyurdu. Şirket, ABD'de dört, Meksika'da üç ve Kanada'da bir fabrika, sahaya bağlı olarak iki haftaya kadar kapanacak.
Çip krizi sebebiyle karantinaların ardından yaşanan taleple üretimler yeniden durmaya başladı. Çip krizi dünyada araba fiyatlarını artırdı ve insanları ikinci el almaya yöneltti.
EN KAZANÇLI ARAÇLARI ETKİLEYECEK
Chevrolet ve Cadillac gibi markaların sahibi olan GM, kapatmanın spor amaçlı araçları ve tam ve orta boy kamyonetleri de dahil olmak üzere en karlı araçlarından bazılarını etkileyeceğini söyledi.
Etkilenen tesisler arasında Indiana'daki Fort Wayne tesisi, Meksika'daki Silao tesisi ve Kanada'daki Cami Assembly fabrikası yer alıyor.