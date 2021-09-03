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Haberler Ekonomi Otomobil kullanmak artık bir hayal! Sıfır otomobil, sahibinden ikinci el araba derken araç kiralama fiyatları da tavan yaptı!

Otomobil kullanmak artık bir hayal! Sıfır otomobil, sahibinden ikinci el araba derken araç kiralama fiyatları da tavan yaptı!

Dünyayı 2 senedir adeta ele geçiren koronavirüs nedeniyle baş gösteren çip krizi sıfır otomobil üretimlerini durdururken ikinci el arabaların da fiyatlarının artmasına neden oldu. Öyle ki ikinci el araç fiyatları sıfır otomobillerin de üzerine çıktı. Araç sahibi olmak isteyenler yüksek fiyattan şikayetçiyken mecburen araç kiralamaya yöneldi. Ancak araç kiralamaya yönelim söz konusu sektördeki fiyatları da artırdı. Sektördeki son durumu değerlendiren araç kiralama hizmeti veren platformun kurucu ortağı Yaşar Çelik, "Kiralama sektöründe geçen yıla göre yaklaşık yüzde 40 fiyat artışı oldu" dedi.

03.09.2021 16:51 - Son Güncelleme: 03.09.2021 16:51
Otomobil kullanmak artık bir hayal! Sıfır otomobil, sahibinden ikinci el araba derken araç kiralama fiyatları da tavan yaptı!

Araç kiralama sektöründe yoğunluk yaşanıyor. Araç fiyatlarının yükselmesiyle kiralık araçlar tatil döneminin de etkisiyle oldukça fazla ilgi görüyor. En düşük araç günlük 190 liradan kiralanıyor.

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Otomobil kullanmak artık bir hayal! Sıfır otomobil, sahibinden ikinci el araba derken araç kiralama fiyatları da tavan yaptı!

Koronavirüs sürecinde yaşanan çip krizi, üretimdeki aksamalar sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarını giderek artırıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar da 'araç kiralama' seçeneğine yöneliyor. Kısıtlamasız ilk bayram döneminde ülkemizde yaklaşık 110 bin araç kiralanırken, yaz döneminde en uygun araç kiralama fiyatı 190 TL, en pahalı fiyat ise bin 450 TL oldu.

Otomobil kullanmak artık bir hayal! Sıfır otomobil, sahibinden ikinci el araba derken araç kiralama fiyatları da tavan yaptı!

TAM GÜN BEDELİ ÖDEYİP YARIM GÜN ARAÇ KİRALAYANLAR OLDU
Online hizmet veren araç kiralama platformunun yaptığı araştırmaya göre günlük araç kiralama sektöründe en az 1 günlük kiralama yapılabilmekteyken, tam gün bedeli ödeyip yarım gün araç kiralayanlar oldu.

Otomobil kullanmak artık bir hayal! Sıfır otomobil, sahibinden ikinci el araba derken araç kiralama fiyatları da tavan yaptı!

En uzun ise 35 gün kiralama yapıldı. Ancak araç kiralama sektöründe ki saatlik araç kiralama hizmeti veren paydaşlardan edinilen göre ise 10- 15 dk gibi süreler için dahi araç kiralandı.

Otomobil kullanmak artık bir hayal! Sıfır otomobil, sahibinden ikinci el araba derken araç kiralama fiyatları da tavan yaptı!

ORTALAMA KİRALAMA SÜRESİ UZADI
Yapılan çalışmaya göre; ailecek gidilen uzun tatillerin olması, gurbetçi vatandaşların araç kiralaması gibi etkenlerden dolayı kış aylarına göre daha uzun süreli kiralamalar gerçekleştirildiği görüldü.

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