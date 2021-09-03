Otomobil kullanmak artık bir hayal! Sıfır otomobil, sahibinden ikinci el araba derken araç kiralama fiyatları da tavan yaptı!
Dünyayı 2 senedir adeta ele geçiren koronavirüs nedeniyle baş gösteren çip krizi sıfır otomobil üretimlerini durdururken ikinci el arabaların da fiyatlarının artmasına neden oldu. Öyle ki ikinci el araç fiyatları sıfır otomobillerin de üzerine çıktı. Araç sahibi olmak isteyenler yüksek fiyattan şikayetçiyken mecburen araç kiralamaya yöneldi. Ancak araç kiralamaya yönelim söz konusu sektördeki fiyatları da artırdı. Sektördeki son durumu değerlendiren araç kiralama hizmeti veren platformun kurucu ortağı Yaşar Çelik, "Kiralama sektöründe geçen yıla göre yaklaşık yüzde 40 fiyat artışı oldu" dedi.
03.09.2021 16:51
- Son Güncelleme: 03.09.2021 16:51
Araç kiralama sektöründe yoğunluk yaşanıyor. Araç fiyatlarının yükselmesiyle kiralık araçlar tatil döneminin de etkisiyle oldukça fazla ilgi görüyor. En düşük araç günlük 190 liradan kiralanıyor.
Koronavirüs sürecinde yaşanan çip krizi, üretimdeki aksamalar sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarını giderek artırıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar da 'araç kiralama' seçeneğine yöneliyor. Kısıtlamasız ilk bayram döneminde ülkemizde yaklaşık 110 bin araç kiralanırken, yaz döneminde en uygun araç kiralama fiyatı 190 TL, en pahalı fiyat ise bin 450 TL oldu.