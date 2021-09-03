Otomobil kullanmak artık bir hayal! Sıfır otomobil, sahibinden ikinci el araba derken araç kiralama fiyatları da tavan yaptı!

Koronavirüs sürecinde yaşanan çip krizi, üretimdeki aksamalar sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarını giderek artırıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar da 'araç kiralama' seçeneğine yöneliyor. Kısıtlamasız ilk bayram döneminde ülkemizde yaklaşık 110 bin araç kiralanırken, yaz döneminde en uygun araç kiralama fiyatı 190 TL, en pahalı fiyat ise bin 450 TL oldu.



