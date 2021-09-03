Dünya Altın Konseyi ülkelerin altın rezervlerini açıkladı! İşte Türkiye’nin altın rezervi!

Altın zengini ülkeler açıklandı. Dünya Altın Konseyi temmuz sonu itibarıyla en çok altın rezervi bulunan ülkeleri açıkladı. Buna göre TCMB temmuz ayında 4.1 ton altın aldı. İşte IMF dahil dünyanın en büyük altın rezervleri...