Dünya Altın Konseyi ülkelerin altın rezervlerini açıkladı! İşte Türkiye'nin altın rezervi!
Koronavirüsle mücadelede geliştirilen aşıların ardından düşüşe geçen altın fiyatları yatırımcıları tarafından takip edilirken Dünya Altın Konseyi, temmuz sonu itibarıyla ülkelerin altın rezervlerini açıkladı. En çok altın rezervi bulunan ülkelerin sıralandığı listede Türkiye de var. İşte Türkiye'nin altın rezervi
03.09.2021 14:04
- Son Güncelleme: 03.09.2021 14:04
Altın zengini ülkeler açıklandı. Dünya Altın Konseyi temmuz sonu itibarıyla en çok altın rezervi bulunan ülkeleri açıkladı. Buna göre TCMB temmuz ayında 4.1 ton altın aldı. İşte IMF dahil dünyanın en büyük altın rezervleri...