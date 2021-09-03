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Dünya Altın Konseyi ülkelerin altın rezervlerini açıkladı! İşte Türkiye'nin altın rezervi!

Koronavirüsle mücadelede geliştirilen aşıların ardından düşüşe geçen altın fiyatları yatırımcıları tarafından takip edilirken Dünya Altın Konseyi, temmuz sonu itibarıyla ülkelerin altın rezervlerini açıkladı. En çok altın rezervi bulunan ülkelerin sıralandığı listede Türkiye de var. İşte Türkiye'nin altın rezervi

03.09.2021 14:04 - Son Güncelleme: 03.09.2021 14:04
Dünya Altın Konseyi ülkelerin altın rezervlerini açıkladı! İşte Türkiye’nin altın rezervi!

Altın zengini ülkeler açıklandı. Dünya Altın Konseyi temmuz sonu itibarıyla en çok altın rezervi bulunan ülkeleri açıkladı. Buna göre TCMB temmuz ayında 4.1 ton altın aldı. İşte IMF dahil dünyanın en büyük altın rezervleri...

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Dünya Altın Konseyi ülkelerin altın rezervlerini açıkladı! İşte Türkiye’nin altın rezervi!

30- Singapur Altın rezervi: 127.4 ton

Dünya Altın Konseyi ülkelerin altın rezervlerini açıkladı! İşte Türkiye’nin altın rezervi!

29- Brezilya Altın rezervi: 129.7

Dünya Altın Konseyi ülkelerin altın rezervlerini açıkladı! İşte Türkiye’nin altın rezervi!

28- Filipinler Altın rezervi: 156.1 ton

Dünya Altın Konseyi ülkelerin altın rezervlerini açıkladı! İşte Türkiye’nin altın rezervi!

27- Venezuela Altın rezervi: 161.2 ton

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