Çip krizi dünya devini de vurdu! Fiat, Peugeot, Citroen, Opel, Volkswagen derken Tesla da üretimi durduruyor!
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs ile birlikte ortaya çıkan ve otomotiv sektörünü derinden etkileyen çip krizi otomobil markalarının resmen kabusu oldu. Yeni araç üretimini adeta durduran çip krizi nedeniyle otomobil markaları art arda açıklama yaptı. Fiat, Peugeot, Citroen, Opel, Volkswagen derken bir dünya devi daha çip krizinin mağduru oldu. Dev marka, üretimi durdurduğunu açıkladı.
02.09.2021 12:49
- Son Güncelleme: 02.09.2021 12:49
Geçtiğimiz günlerde de Nikkei gazetesi Toyota Motor Corp'un kritik yarı iletken sıkıntısı nedeniyle Eylül ayında küresel üretimi önceki planına göre yüzde 40 azaltacağını bildirmişti.