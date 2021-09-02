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Çip krizi dünya devini de vurdu! Fiat, Peugeot, Citroen, Opel, Volkswagen derken Tesla da üretimi durduruyor!

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs ile birlikte ortaya çıkan ve otomotiv sektörünü derinden etkileyen çip krizi otomobil markalarının resmen kabusu oldu. Yeni araç üretimini adeta durduran çip krizi nedeniyle otomobil markaları art arda açıklama yaptı. Fiat, Peugeot, Citroen, Opel, Volkswagen derken bir dünya devi daha çip krizinin mağduru oldu. Dev marka, üretimi durdurduğunu açıkladı.

02.09.2021 12:49 - Son Güncelleme: 02.09.2021 12:49
Çip krizi dünya devini de vurdu! Fiat, Peugeot, Citroen, Opel, Volkswagen derken Tesla da üretimi durduruyor!

Çip krizi dünyada etkisini sürdürürken özellikle otomobil şirketlerinde üretim kesinti haberi arka arkaya geliyor. Son olarak Tesla, Çin'deki fabrikada üretim hattının çip sıkıntısı nedeniyle ağustos ayında 4 gün kesintiye uğradığını bildirdi.

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Çip krizi dünya devini de vurdu! Fiat, Peugeot, Citroen, Opel, Volkswagen derken Tesla da üretimi durduruyor!

Tesla'nın 'Model Y' üretiminde aksamalar meydana geldi. Bloomberg, Çin fabrikasındaki üretimin artık normale döndüğünü söyledi. Tesla'nın Çin'deki temsilcileri raporla ilgili Reuters'ın sorularına yanıt vermedi.

Çip krizi dünya devini de vurdu! Fiat, Peugeot, Citroen, Opel, Volkswagen derken Tesla da üretimi durduruyor!

EN ÇOK ETKİLENEN SEKTÖR OTOMOTİV SEKTÖRÜ OLDU
Geçen yıl pandeminin elektronik talebini artırması ve tedarik zincirinde sıkıntılara neden olmasıyla birçok sektörde çip krizi yaşandı. Otomotiv sektöründe üretimi etkileyen kriz, sektörde küresel çapta büyük gelir kaybına neden oldu.

Çip krizi dünya devini de vurdu! Fiat, Peugeot, Citroen, Opel, Volkswagen derken Tesla da üretimi durduruyor!

Merkezi ABD'de bulunan otomotiv üreticisi Ford, geçtiğimiz günlerde yarı iletken çip tedariki sorunu nedeniyle Almanya Köln'deki fabrikasında üretime geçici olarak tekrar ara vereceğini duyurmuştu.

Çip krizi dünya devini de vurdu! Fiat, Peugeot, Citroen, Opel, Volkswagen derken Tesla da üretimi durduruyor!

Geçtiğimiz günlerde de Nikkei gazetesi Toyota Motor Corp'un kritik yarı iletken sıkıntısı nedeniyle Eylül ayında küresel üretimi önceki planına göre yüzde 40 azaltacağını bildirmişti.

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