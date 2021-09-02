Çip krizi dünya devini de vurdu! Fiat, Peugeot, Citroen, Opel, Volkswagen derken Tesla da üretimi durduruyor!

EN ÇOK ETKİLENEN SEKTÖR OTOMOTİV SEKTÖRÜ OLDU

Geçen yıl pandeminin elektronik talebini artırması ve tedarik zincirinde sıkıntılara neden olmasıyla birçok sektörde çip krizi yaşandı. Otomotiv sektöründe üretimi etkileyen kriz, sektörde küresel çapta büyük gelir kaybına neden oldu.