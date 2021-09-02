İşsiz kalanlara maaş müjdesi: İŞKUR’a kayıtlı olmak yetiyor! 8 kurstan birine katılıp 2.840 lira maaş alabilirsiniz!

Her yıl binlerce çalışan çeşitli nedenlerden olayı işten ayrılmak zorunda kalıyor. Bu süreçte ekonomik sıkıntı çeken işsizlere devlet 8 farklı kurs ile eğitim verip iş sahibi olmasını sağlıyor bir yandan da kurs boyunca günlük ödeme yapıyor. İŞKUR'a kaydolup İşbaşı eğitim programlarına katılırsanız günlük 108.68 lira ödeme alabiliyorsunuz. Bu rakam öğrenciler için 81.51 lira, işsizlik ödeneği alanlara da 54.34 lira olarak uygulanıyor. Annelere ise bakmakla yükümlü oldukları çocukları için aylık 400 lira bakım desteği (kreş yardımı) yapılıyor. İşte 2.840 liraya varan İşsizlik maaşı ile iş garantili kurslar hakkında detaylı bilgiler...