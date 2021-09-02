İşsiz kalanlara maaş müjdesi: İŞKUR'a kayıtlı olmak yetiyor! 8 kurstan birine katılıp 2.840 lira maaş alabilirsiniz!
Çeşitli nedenlerden dolayı işsiz kalan vatandaşlara devlet 2 bin 840 liraya varan maaş ve iş garantisi sağlayan kurslarla destek sağlıyor. Üstelik kurslara katılanlara da günlük harçlık veriliyor. Garantili mesleki eğitim kurslarına katılan annelere de 400 lira ödeme yapılıyor. İş garantili ücretsiz kurslar için İşkur'a kayıtlı işsiz olmak gerekiyor. İşte kurslara katılım şartları ve 2.840 lira maaş verilen 8 farklı destek hakkında detaylı bilgiler.. .
Her yıl binlerce çalışan çeşitli nedenlerden olayı işten ayrılmak zorunda kalıyor. Bu süreçte ekonomik sıkıntı çeken işsizlere devlet 8 farklı kurs ile eğitim verip iş sahibi olmasını sağlıyor bir yandan da kurs boyunca günlük ödeme yapıyor. İŞKUR'a kaydolup İşbaşı eğitim programlarına katılırsanız günlük 108.68 lira ödeme alabiliyorsunuz. Bu rakam öğrenciler için 81.51 lira, işsizlik ödeneği alanlara da 54.34 lira olarak uygulanıyor. Annelere ise bakmakla yükümlü oldukları çocukları için aylık 400 lira bakım desteği (kreş yardımı) yapılıyor. İşte 2.840 liraya varan İşsizlik maaşı ile iş garantili kurslar hakkında detaylı bilgiler...
İŞSİZLİK MAAŞI
Üstelik kısa çalışmada ve ücretsiz izinde geçen süreler, işsizlik maaşından düşülmüyor. Peki işsizlik maaşı almak için ne gerekiyor? İşsizlik maaşı için işten çıkış belgesi verildikten sonra 30 gün içinde İşkur'a başvurmak yeterli. 'iskur.gov.tr' adresinden başvuru yapılabildiği gibi e-Devlet üzerinden veya İşkur'a elden de başvurulabiliyor.
8 FARKLI İŞ GARANTİLİ ÜCRETSİZ KURSLAR
1-İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI: İşkur'a kayıt yaptıran işsizler işbaşı eğitim programlarına bir işe girip maaşını da İŞKUR'dan alabiliyor. Tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabiliyor.
2-GÜNLÜK HARÇLIK: İşbaşı eğitim programları haftada 45 saat, ayda 26 gün yapılıyor. İş arayan statüsündeki vatandaşlara günlük 108.68 lira ödeme yapılıyor. Öğrenciler için 81.51 lira, işsizlik ödeneği alanlara ise 54.34 lira olarak ödeme yapılıyor. Ödeme, geleceğin meslekleri eğitim programında ise 115 lira olarak belirlendi. Hem işsizlik maaşı alıp hem de programa katılan bir kişinin ayda 1.412 lira da harçlığı olmuş oluyo. Böylece aylık geliri 4 bin 252 liraya kadar ödeme alabiliyor.