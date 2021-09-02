En az ilköğretim mezunu 1.720 işçi alınacak! Eylül 2021 İŞKUR personel alımı ilanları açıklandı! İşte kadrolar ve başvuru şartları

En az ilköğretim mezunu 1.720 işçi alınacak! Eylül 2021 İŞKUR personel alımı ilanları açıklandı! Birçok kişiye iş kapısı açan İŞKUR, internet sitesi üzerinden eylül ayında yeni ilanları duyurmaya devam ediyor. Son olarak en az ilkokul mezunu 1.720 kişilik personel, memur ve işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Yayımlanan ilanlarla birlikte başvuru şartları ve detayları belli oldu. İşte Eylül ayı İŞKUR ilanlarında dair merak edilenler!