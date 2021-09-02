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Haberler Ekonomi En az ilköğretim mezunu 1.720 işçi alınacak! Eylül 2021 İŞKUR personel alımı ilanları açıklandı! İşte kadrolar ve başvuru şartları

En az ilköğretim mezunu 1.720 işçi alınacak! Eylül 2021 İŞKUR personel alımı ilanları açıklandı! İşte kadrolar ve başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) eylül ayı personel alımı süreci başladı. Binlerce kişiye iş kapısı açan İŞKUR, internet sitesi üzerinden yeni ilanları duyurmaya devam ediyor. Son olarak kamuya 1.720 kişilik KPSS şartsız ve KPSS 60 puan ile personel, memur ve işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Yayımlanan ilanlarla birlikte başvuru şartları ve detayları belli oldu. İş arayan adaylar aktif olarak İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan Açık İş Pozisyonları bölümünden genel iş ilanlarını ve aradığı meslekle ilgili ilanları takip edebiliyor. İşte Eylül ayı İŞKUR ilanlarında dair merak edilenler!

02.09.2021 10:37 - Son Güncelleme: 02.09.2021 10:37
En az ilköğretim mezunu 1.720 işçi alınacak! Eylül 2021 İŞKUR personel alımı ilanları açıklandı! İşte kadrolar ve başvuru şartları

En az ilköğretim mezunu 1.720 işçi alınacak! Eylül 2021 İŞKUR personel alımı ilanları açıklandı! Birçok kişiye iş kapısı açan İŞKUR, internet sitesi üzerinden eylül ayında yeni ilanları duyurmaya devam ediyor. Son olarak en az ilkokul mezunu 1.720 kişilik personel, memur ve işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Yayımlanan ilanlarla birlikte başvuru şartları ve detayları belli oldu. İşte Eylül ayı İŞKUR ilanlarında dair merak edilenler!

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En az ilköğretim mezunu 1.720 işçi alınacak! Eylül 2021 İŞKUR personel alımı ilanları açıklandı! İşte kadrolar ve başvuru şartları

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

En az ilköğretim mezunu 1.720 işçi alınacak! Eylül 2021 İŞKUR personel alımı ilanları açıklandı! İşte kadrolar ve başvuru şartları

2021 EYLÜL AYI MEMUR, KADROLU VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK KURUMLAR!

2021 Eylül ayı için ilan yayınlayan kurumlar KPSS şartlı ve KPSS şartsız olmak üzere toplamda 1.720 memur ve personel alımı yapacağını duyurdu. İşte yayınlanan ilanlar;

En az ilköğretim mezunu 1.720 işçi alınacak! Eylül 2021 İŞKUR personel alımı ilanları açıklandı! İşte kadrolar ve başvuru şartları

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En az ilköğretim mezunu 1.720 işçi alınacak! Eylül 2021 İŞKUR personel alımı ilanları açıklandı! İşte kadrolar ve başvuru şartları

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