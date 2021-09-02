En az ilköğretim mezunu 1.720 işçi alınacak! Eylül 2021 İŞKUR personel alımı ilanları açıklandı! İşte kadrolar ve başvuru şartları
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) eylül ayı personel alımı süreci başladı. Binlerce kişiye iş kapısı açan İŞKUR, internet sitesi üzerinden yeni ilanları duyurmaya devam ediyor. Son olarak kamuya 1.720 kişilik KPSS şartsız ve KPSS 60 puan ile personel, memur ve işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Yayımlanan ilanlarla birlikte başvuru şartları ve detayları belli oldu. İş arayan adaylar aktif olarak İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan Açık İş Pozisyonları bölümünden genel iş ilanlarını ve aradığı meslekle ilgili ilanları takip edebiliyor. İşte Eylül ayı İŞKUR ilanlarında dair merak edilenler!
En az ilköğretim mezunu 1.720 işçi alınacak! Eylül 2021 İŞKUR personel alımı ilanları açıklandı! Birçok kişiye iş kapısı açan İŞKUR, internet sitesi üzerinden eylül ayında yeni ilanları duyurmaya devam ediyor. Son olarak en az ilkokul mezunu 1.720 kişilik personel, memur ve işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Yayımlanan ilanlarla birlikte başvuru şartları ve detayları belli oldu. İşte Eylül ayı İŞKUR ilanlarında dair merak edilenler!
İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI
Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.
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