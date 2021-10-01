Çiftçi destek kredisi nasıl alınır? Çiftçi kredisi veren bankalar hangileri 2021? Faiz oranları, başvuru şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Denizbank, Halkbank, Ziraat Bankası, TEB, Yapı Kredi, Vakıfbank gibi daha pek çok seçeneği haberimizin içeriğinde derledik. Tarımsal işleri yapanlar ya da yeni yapmaya başlamak isteyenlerin merak ettiği bankaların çiftçi kredisi ile ilgili detaylar…