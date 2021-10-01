Çiftçi destek kredisi nasıl alınır? Çiftçi kredisi veren bankalar hangileri 2021? Faiz oranları, başvuru şartları…
Devlet tarafından çiftçilere, toprakla uğraşanlara destekler gelmeye devam ederken bankalardan da uygun faiz oranları ile kredi imkanları sağlanıyor. Gündemde vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde Çiftçi destek kredisi nasıl alınır? Çiftçi kredisi veren bankalar hangileri 2021? Sorularının yanıtları araştırılıyor. Hangi bankanın ne kadar kredi verdiği, çiftçi kredisi faiz oranları ve başvuru şartları hakkında bilgiler de merak konusu oluyor. Haberimizinden inceleyerek sizin için en uygun olana başvuru yapabilirsiniz.
Çiftçi destek kredisi nasıl alınır? Çiftçi kredisi veren bankalar hangileri 2021? Faiz oranları, başvuru şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Denizbank, Halkbank, Ziraat Bankası, TEB, Yapı Kredi, Vakıfbank gibi daha pek çok seçeneği haberimizin içeriğinde derledik. Tarımsal işleri yapanlar ya da yeni yapmaya başlamak isteyenlerin merak ettiği bankaların çiftçi kredisi ile ilgili detaylar…
HALKBANK TARIM DESTEK KREDİSİ
Bu paket içerisinde dokuz ürün bulunmaktadır (Tarım Destek Kredisi, Traktör ve Tarım Makinaları/Ekipmanları Kredisi, Sera İşletme ve Sera Yapım Kredisi, Topraksız Tarım Kredisi, Tarımsal Sulama Sistemleri Kredisi, Çeltik Kredisi, IPARD-Kırsal Kalkınma Hibe Programı Kredisi, Tarımsal Arazi Alım Kredisi, TMO Makbuz Senedi Karşılığı Kredi).
ZİRAAT BANKASI
Satış değeri 50.000 TL'ye kadar olan ve traktör, biçerdöver, kendi yürür hasat makineleri vb. gibi araçların dışında kalan tarımsal mekanizasyon aracı alımları için, KDV dahil satış bedelinin tamamına kadar kredilendirme imkânı mevcuttur.
Farklı ödeme periyotları ve uygun vade seçenekleriyle, taksit tarihlerini ve taksit tutarlarını, ürününüzün hasat tarihlerine göre belirleyebilirsiniz.