İstanbul'da 2 yıl sonra tarihi anlar! Galataport'a ilk gemi yanaştı
İstanbul'da bugün tarihi anlar yaşandı. Galataport İstanbul'un ilk yolcu gemisi geldi. Bulgaristan Varna'dan gelen SeaDream II aynı zamanda İstanbul'a 2 yıl aradan sonra gelen ilk gemi oldu. 2014 yılında yapımına başlanan Galataport İstanbul'a SeaDream II adlı gemi 57 yolcusuyla sabah saatlerinde yanaştı. İstanbul'a daha önce 2019 yılında bir cruise gemisi gelmişti. O dönem Seven Seas Voyager isimli dev yolcu gemisi Sarayburnu'na demirlemişti.
İstanbul'a iki yıl sonra gelen ilk yolcu gemisi, bugün Galataport İstanbul'a demirledi.
Galataport İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un tarihi limanını dünya standartlarında bir kruvaziyer limanına ve kültür sanat, alışveriş ve gastronomi merkezine dönüştüren, 200 yıldır kapalı olan sahil şeridini yeniden halkın erişimine açan Galataport İstanbul, ilk yolcu gemisini bugün karşıladı.
Bulgaristan'ın Varna şehrinden gelen SeaDream II adlı geminin 57 yolcusu seyahatlerini Tarihi Yarımada manzarası ile karşılandıkları İstanbul'da tamamlayacak.
Bir gece Galataport İstanbul'da kalacak gemi, 2 Ekim'de uzun bir aradan sonra Galataport İstanbul'dan gemiye binecek 69 yeni yolcusunu kabul ederek bir sonraki rotasına doğru yola çıkacak.
Kruvaziyer sektöründe, seyahatlerin başlangıç ve bitiş noktası olan limanlar "ana liman" olarak tanımlanıyor.
Seyahatine ana limandan başlayıp bitiren kruvaziyer yolcuları, günübirlik gelen transit bir yolcunun 4 katı, şehre diğer yollardan gelen bir turistin ise 8 katı kadar alışveriş ve yeme içme harcamasına ek olarak konaklama ve uçuş harcaması yapıyor.
İstanbul ve Türkiye turizmine ve ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacak olan Galataport İstanbul için, SeaDream II gemisi ana liman konumlamasının ilk adımı olma özelliğini de taşıyor.
Mürettebat dahil toplam 150 yolcusuyla Bulgaristan'a doğru yola çıkmadan önce SeaDream II gemisinde devlet erkanı, kamu davetlileri ve Galataport İstanbul yöneticilerinin bulunduğu plaket ve karşılama töreni düzenlendi.