İstanbul’da 2 yıl sonra tarihi anlar! Galataport’a ilk gemi yanaştı

Seyahatine ana limandan başlayıp bitiren kruvaziyer yolcuları, günübirlik gelen transit bir yolcunun 4 katı, şehre diğer yollardan gelen bir turistin ise 8 katı kadar alışveriş ve yeme içme harcamasına ek olarak konaklama ve uçuş harcaması yapıyor.

İstanbul ve Türkiye turizmine ve ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacak olan Galataport İstanbul için, SeaDream II gemisi ana liman konumlamasının ilk adımı olma özelliğini de taşıyor.