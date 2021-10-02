Citroen Ami Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL, özellikleri neler? Citroen Ami ehliyet ve yaş şartı var mı?

Otomobil devi Citroen, ulaşıma alternatif çözümler üretmek amacıyla yeni elektrikli araç üretti. Citroen'in iki kişilik elektrik motorlu aracı Ami Türkiye'ye geldi. Citroen Ami hem boyutu hem de elektrikli olması nedeniyle tercih edilen otomobiller arasında yer aldı. Rahat kullanım amaçlayan aracın azami hızı 50 kilometre olarak belirlendi. Normal otomobiller gibi sınıflandırılmayan ve ehliyete gerek duyulmayan Citroen Ami'nin Türkiye fiyatının ne kadar olacağı merak konusu. Peki, Citroen Ami Türkiye fiyatı kaç TL? Citroen Ami Türkiye'de ehliyet ve yaş şartı aranacak mı? Citroen Ami özellikleri neler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler!