Çeyrek altın kıyıdan döndü! Tam zirveye gidiyordu öyle bir çakıldı ki, milyonlar şok içinde! Altın fiyatları tam tamına..

Altın fiyatları tam tamına.. Tam zirveye gidiyordu öyle bir çakıldı ki, milyonlar şok içinde! Altın yatırım adı altında bir şeyler biriktirmek isteyenlerin ilk seçimlerinden biri oluyor. Günümüzde kripto paralar her ne kadar büyük hasılatlar elde ettirse dahi birden dibi görmeleri yatırım yapacakların evhamlarına neden oluyor. Fakat altındaki oranlar belirli bir seviyede ilerlediği için özellikle uzun vadeli yatırım yapacakların suratlarını güldürüyor. Altın yatırımında en çok tercih edilen çeyrek altın, gram altın ve yarım altın ise araştırmalara konu olmaya başladı. Altın, yükselen tahvil faizleri ve güçlenen dolar ile birlikte yılın ilk üç ayını kayıpla kapattıktan sonra Nisan ayında faizlerdeki gerileme ve dolardaki zayıflama ile ilk aylık yükselişini gerçekleştirmişti.

06.05.2021 09:41 - Son Güncelleme: 06.05.2021 09:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





