Kredi kartı kullanan herkesi kapsıyor! Faizsiz parayı hemen alabilirsiniz! Son dakika haberi vatandaşları sevindirdi!

Kredi kartı kullanımı ile ilgili flaş detay! 40 gün geçerli. Faiz ödenmiyor. Kredi kartı kullanımı her geçen gün artıyor. Özellikle pandemi sürecinde online alışverişin daha fazla yapılmaya başlanması kredi kartına olan talebi de arttırdı. Kredi kartı kullanan pek çok kişi ise ne kadar faiz ödediğini, hangi durumlarda faiz ödemesi yapılmayacağını bilmiyor. İşte kredi kartı kullanan herkesin mutlaka bilmesi gereken detaylar... Örneğin nakit olarak ödeme olanağı bulunmayan bir ürün, kredi kartı ile taksit seçeneği kullanılarak küçük ödemeler yapılarak alınabiliyor. Ya da acil nakit ihtiyaçlar için kredi kullanmak istemeyenler kredi kartından nakit çekebiliyor.