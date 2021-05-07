Kredi kartı kullanan herkesi kapsıyor! Faizsiz parayı hemen alabilirsiniz! Son dakika haberi vatandaşları sevindirdi!
Kredi kartı, tüketicilerin acil olan nakit gereksinimlerini karşılayan, alışverişlerde taksit olanağı sağlayan, kullandıkça para puan kazandırma durumu söz konusu olan, mal ve hizmet alımlarında kullanılan ve bunlardan yararlanılırken bankaya borçlanmalarının gerçekleşmesini sağlayan bir finansal araçtır. Bankalar müşterilerine kredi kartı kullanmaları için çeşitlik kampanyalar ve avantajlar sunuyor. Puan kazanma, taksit erteleme, ekstre öteleme gibi kolaylıklar sunuluyor. Böylece kredi kartları müşteriler için cazip hale getiriliyor. Peki kredi kartı kullanımı gerçekten avantajlı mı yoksa kişinin bankaya her geçen gün daha da borçlanmasına mı neden oluyor?
Kredi kartı kullanımı ile ilgili flaş detay! 40 gün geçerli. Faiz ödenmiyor. Kredi kartı kullanımı her geçen gün artıyor. Özellikle pandemi sürecinde online alışverişin daha fazla yapılmaya başlanması kredi kartına olan talebi de arttırdı. Kredi kartı kullanan pek çok kişi ise ne kadar faiz ödediğini, hangi durumlarda faiz ödemesi yapılmayacağını bilmiyor. İşte kredi kartı kullanan herkesin mutlaka bilmesi gereken detaylar... Örneğin nakit olarak ödeme olanağı bulunmayan bir ürün, kredi kartı ile taksit seçeneği kullanılarak küçük ödemeler yapılarak alınabiliyor. Ya da acil nakit ihtiyaçlar için kredi kullanmak istemeyenler kredi kartından nakit çekebiliyor.
Kredi kartları her ne kadar bankaların para kazanmak için kullandığı en önemli ürünlerinden biri olsa da, doğru kullanılması durumunda müşteri için de büyük avantaj sağlıyor. Örneğin nakit olarak ödeme olanağı bulunmayan bir ürün, kredi kartı ile taksit seçeneği kullanılarak küçük ödemeler yapılarak alınabiliyor. Ya da acil nakit ihtiyaçlar için kredi kullanmak istemeyenler kredi kartından nakit çekebiliyor.