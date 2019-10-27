27 Ekim Pazar günü altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. 27 Ekim Pazar günü gram altın 279,20 liradan alınırken, 279,25 liradan satılıyor. Türkiye'de ise çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, uzun vadeli birikimlerde sıkça tercih edilen tam altın ise bin 820 TL'yi aşarak bin 825 TL'yi zorluyor. Hafta sonu altın alımı yapacak olan vatandaşlar fiyatlardaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 27 Ekim Pazar günü altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç para? Tam altın kaç lira? İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları haftayı yükselişle tamamladı. Hafta sonu altın alımı yapacak olan vatandaşlar dünkü yükseliş sonrası altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Altın fiyatları dün 0,55 oranında değerlendi. Artış sonrası gram 280 TL'ye dayandı, çeyrek 455 TL'yi aştı. Tam altın bin 825 TL'yi baskılamaya devam ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altı ve tam altın başta olmaz üzere tüm altın çeşitlerindeki son fiyat listesi...
ÇEYREK ALTIN KAÇ PARA?
Çeyrek altın Türkiye'de en çok tercih edilen altın çeşitlerinin başında geliyor. Çeyrek altın haftanın son işlem gününe 455 TL'nin altında başlamıştı. 0,55 oranında artış sonrası 455 TL'yi aşan çeyrek altın satışta 457,37 TL'ye ulaştı. Bozdurma işlemi ise 447 TL'den yapılıyor.
TAM ALTIN KAÇ LİRA?