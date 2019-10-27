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27 Ekim Pazar günü altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. 27 Ekim Pazar günü gram altın 279,20 liradan alınırken, 279,25 liradan satılıyor. Türkiye'de ise çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, uzun vadeli birikimlerde sıkça tercih edilen tam altın ise bin 820 TL'yi aşarak bin 825 TL'yi zorluyor. Hafta sonu altın alımı yapacak olan vatandaşlar fiyatlardaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 27 Ekim Pazar günü altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç para? Tam altın kaç lira? İşte güncel altın fiyatları...

27.10.2019 10:16 - Son Güncelleme: 27.10.2019 10:16
Çeyrek altın kaç para? Tam altın kaç lira? Altın fiyatları 27 Ekim ne kadar? Gram altın kaç TL?

Altın fiyatları haftayı yükselişle tamamladı. Hafta sonu altın alımı yapacak olan vatandaşlar dünkü yükseliş sonrası altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Altın fiyatları dün 0,55 oranında değerlendi. Artış sonrası gram 280 TL'ye dayandı, çeyrek 455 TL'yi aştı. Tam altın bin 825 TL'yi baskılamaya devam ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte gram altın, çeyrek altı ve tam altın başta olmaz üzere tüm altın çeşitlerindeki son fiyat listesi...

Çeyrek altın kaç para? Tam altın kaç lira? Altın fiyatları 27 Ekim ne kadar? Gram altın kaç TL?

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın kısa ve uzun vadeli yatırımlarda sıkça tercih ediliyor. Değer kaybının yaşanmaması gram altını yastık altı olarak tabir edilen birikimlerde bir adım öne çıkarıyor. Gram altın fiyatı dün 0,55 oranında değerlenerek 279,74 TL'ye ulaştı.

Çeyrek altın kaç para? Tam altın kaç lira? Altın fiyatları 27 Ekim ne kadar? Gram altın kaç TL?

ÇEYREK ALTIN KAÇ PARA?

Çeyrek altın Türkiye'de en çok tercih edilen altın çeşitlerinin başında geliyor. Çeyrek altın haftanın son işlem gününe 455 TL'nin altında başlamıştı. 0,55 oranında artış sonrası 455 TL'yi aşan çeyrek altın satışta 457,37 TL'ye ulaştı. Bozdurma işlemi ise 447 TL'den yapılıyor.

Çeyrek altın kaç para? Tam altın kaç lira? Altın fiyatları 27 Ekim ne kadar? Gram altın kaç TL?

TAM ALTIN KAÇ LİRA?

Ziynet altın olarak bilinen tam altın uzun vadeli birikimlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İşçilik gerektirmeyen tam altında zarar oldukça az oluyor. Altın yatırımı yapanların sürekli tercih ettiği tam altın bin 820 TL'yi aşarak bin 823 TL 90 kuruşa ulaştı. Bozdurma işlemi ise bin 789 TL'den yapılıyor.
Çeyrek altın kaç para? Tam altın kaç lira? Altın fiyatları 27 Ekim ne kadar? Gram altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI
279,53
279,74
%0,55

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