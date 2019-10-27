27 Ekim Pazar günü altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. 27 Ekim Pazar günü gram altın 279,20 liradan alınırken, 279,25 liradan satılıyor. Türkiye'de ise çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, uzun vadeli birikimlerde sıkça tercih edilen tam altın ise bin 820 TL'yi aşarak bin 825 TL'yi zorluyor. Hafta sonu altın alımı yapacak olan vatandaşlar fiyatlardaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 27 Ekim Pazar günü altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç para? Tam altın kaç lira? İşte güncel altın fiyatları...

27.10.2019 10:16 - Son Güncelleme: 27.10.2019 10:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





