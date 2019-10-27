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Bu liselere giden öğrencilere müjde! 2900 TL ödenecek

Meslek liselerine teşvik etmek amacıyla yapılan projeler kapsamında, meslek lisesinde metal sektörüyle ilişkili bölümleri seçen öğrenciler, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından yılda 2 bin 900 lira burs alıyor. Bursa başvuruda bulunmak için ise son tarihin 31 Ekim olduğu açıklandı.

27.10.2019 10:17 - Son Güncelleme: 27.10.2019 10:17
Bu liselere giden öğrencilere müjde! 2900 TL ödenecek

Meslek lisesinde metal sektörüyle ilişkili bölümleri seçen öğrenciler, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından yılda 2 bin 900 lira burs alıyor.

Bu liselere giden öğrencilere müjde! 2900 TL ödenecek

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), verdiği bursun miktarını artırdı. MESS Mesleki Eğitim Bursu, MESS üyesi iş yerlerindeki çalışanların meslek lisesinde okuyan çocuklarına veriliyor.

Bu liselere giden öğrencilere müjde! 2900 TL ödenecek

Posta'nın haberine göre meslek lisesinde metal sektörüyle ilişkili bölümleri seçen öğrenciler ayda 290 TL (10 ayda toplam 2.900 TL), diğer bölümleri seçen öğrenciler ise ayda 145 TL burs alacak.

Bu liselere giden öğrencilere müjde! 2900 TL ödenecek

Burs başvuruları 31 Ekim tarihine kadar 'messegitimbursu.com'dan yapılabiliyor.

Bu liselere giden öğrencilere müjde! 2900 TL ödenecek

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MESS üyesi iş yerlerindeki çalışanların meslek lisesinde okuyan çocuklarına verilen MESS Mesleki Eğitim Bursu'ndan bu yıl da binlerce genç faydalanabilecek.

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