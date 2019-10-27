Bu liselere giden öğrencilere müjde! 2900 TL ödenecek

Meslek liselerine teşvik etmek amacıyla yapılan projeler kapsamında, meslek lisesinde metal sektörüyle ilişkili bölümleri seçen öğrenciler, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından yılda 2 bin 900 lira burs alıyor. Bursa başvuruda bulunmak için ise son tarihin 31 Ekim olduğu açıklandı.

27.10.2019 10:17 - Son Güncelleme: 27.10.2019 10:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





