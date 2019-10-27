Bu liselere giden öğrencilere müjde! 2900 TL ödenecek
Meslek liselerine teşvik etmek amacıyla yapılan projeler kapsamında, meslek lisesinde metal sektörüyle ilişkili bölümleri seçen öğrenciler, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından yılda 2 bin 900 lira burs alıyor. Bursa başvuruda bulunmak için ise son tarihin 31 Ekim olduğu açıklandı.
27.10.2019 10:17
- Son Güncelleme: 27.10.2019 10:17
Meslek lisesinde metal sektörüyle ilişkili bölümleri seçen öğrenciler, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından yılda 2 bin 900 lira burs alıyor.
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), verdiği bursun miktarını artırdı. MESS Mesleki Eğitim Bursu, MESS üyesi iş yerlerindeki çalışanların meslek lisesinde okuyan çocuklarına veriliyor.
Posta'nın haberine göre meslek lisesinde metal sektörüyle ilişkili bölümleri seçen öğrenciler ayda 290 TL (10 ayda toplam 2.900 TL), diğer bölümleri seçen öğrenciler ise ayda 145 TL burs alacak.
Burs başvuruları 31 Ekim tarihine kadar 'messegitimbursu.com'dan yapılabiliyor.
SAYININ 15 BİNİ AŞMASI HEDEFLENİYOR
MESS üyesi iş yerlerindeki çalışanların meslek lisesinde okuyan çocuklarına verilen MESS Mesleki Eğitim Bursu'ndan bu yıl da binlerce genç faydalanabilecek.