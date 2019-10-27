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Emekliye farklı maaş | 2020 Ocak ayı zammıyla taban memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

2 milyon memur emeklisine Ocak'ta çifte zam göründü. Beklenti anketine göre, yüzde 4'lük Ocak zammı enflasyon farkıyla 6.3'e ulaşacak. Peki bu oranlar güncel memur emeklisi maaşları ne kadar olacak? En düşük memur emeklisi ne kadar alacak? TAKVİM, yeni maaşları hesapladı. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

27.10.2019 08:02 - Son Güncelleme: 27.10.2019 08:02
Emekliye farklı maaş | 2020 Ocak ayı zammıyla taban memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Ocak tüm emekliler için zam ayı olacak.

Emekliye farklı maaş | 2020 Ocak ayı zammıyla taban memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Memur emeklilerinin zam oranı yüzde 4 olurken, enflasyon farkı ile ikinci bir artış ihtimali de var.

Emekliye farklı maaş | 2020 Ocak ayı zammıyla taban memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Eğer 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark söz konusu olacak.

Emekliye farklı maaş | 2020 Ocak ayı zammıyla taban memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?

Gerek ekonomi yönetiminin gerekse ekonomistlerin tahminleri emeklilere fark çıkabileceğini gösteriyor.

Emekliye farklı maaş | 2020 Ocak ayı zammıyla taban memur emeklisi maaşı ne kadar olacak?


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Merkez Bankası'nın Ekim ayı beklenti anketine göre, 2019'un ikinci yarısında TÜFE yüzde 7.3 olarak gerçekleşecek.

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