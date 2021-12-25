Çeyrek 1.700 TL'den gram 1.050 TL'den dibe çakıldı! Uzman isim doları da altını da sollayacak diyerek açıkladı! 2022 adeta onun yılı olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası verdiği mesajların ardından döviz kurları ve altın fiyatlarında sert bir düşüş yaşanmıştı. Altın fiyatlarında yaşanan düşüş devam ederken büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar uzman yorumlarını takip ederken fiyatların hangi seviyelerde seyredeceğini de merak ediyor. 2021 yılında 1.715 TL seviyelerini test eden çeyrek altın ve 1.062 TL seviyelerini gören altın fiyatlarında yaşanan düşüşün devam edeceği uzmanların tahminleri arasında yer alıyor.