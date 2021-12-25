Çeyrek 1.700 TL'den gram 1.050 TL'den dibe çakıldı! Uzman isim doları da altını da sollayacak diyerek açıkladı! 2022 adeta onun yılı olacak
Çeyrek ve gram altın fiyatlarında hızlı düşüş sürüyor. Pazartesi akşamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkmalarının hemen ardından döviz kurları ve altın fiyatlarında yaşanan düşüş devam ediyor. Zirveyi test eden çeyrek ve gram altın fiyatlarında yaşanan peş peşe düşüşler sonrası piyasa uzmanlarının yaptığı yorumlar vatandaşlar tarafından büyük bir merakla okunuyor. Bu ay 1.715 TL seviyelerini gören çeyrek altın son kapanışta 1.095 TL seviyelerinden işlem gördü. 1.050 TL'yi seviyelerini gören gram altın ise şu sıralar 676,90 TL seviyelerinde geziniyor. Altın fiyatlarında yüzde 40'ı aşan düşüş sonrası gelecek günlerde neler yaşanacağı büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar için önemini koruyor.
Çeyrek 1.700 TL'den gram 1.050 TL'den dibe çakıldı! Uzman isim doları da altını da sollayacak diyerek açıkladı! 2022 adeta onun yılı olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası verdiği mesajların ardından döviz kurları ve altın fiyatlarında sert bir düşüş yaşanmıştı. Altın fiyatlarında yaşanan düşüş devam ederken büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar uzman yorumlarını takip ederken fiyatların hangi seviyelerde seyredeceğini de merak ediyor. 2021 yılında 1.715 TL seviyelerini test eden çeyrek altın ve 1.062 TL seviyelerini gören altın fiyatlarında yaşanan düşüşün devam edeceği uzmanların tahminleri arasında yer alıyor.
ALTIN FİYATLARI ÇAKILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, finansal piyasalara güven sağlayan ve dolarizasyonun belini kıran Döviz endeksli TL mevduat' (Kur korumalı TL mevduat) uygulamasını duyurdu.
Son fiyatlamalara bakarsak 720 TL bandında dengelenme sürecinde olan gram altın, yatırımcısına 2021 yılında yüzde 59 düzeyinde kazanç getirdi.