150.000 TL 48 ay vade ile aylık kaç taksit ödenir? Güncel konut kredisi faiz oranları! Yapı Kredi, Ziraat, TEB faiz oranları…

Piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte vatandaşlar bankalardaki güncel faiz oranlarının ne yönde değiştiğini yakından takip ediyor. Peki Konut kredisi faiz oranları düştü mü? Artık artan kira oranlarını ödemekten bıkıp sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar konut fiyatları yükseldiği için bankaların kredi imkanlarından faydalanmak istiyor. Faiz oranları ve geri ödeme koşulları bu noktada büyük önem taşıyor. Peki 150.000 TL 48 ay vade ile aylık kaç taksit ödenir? Garanti, Ziraat, TEB, Yapı Kredi ve daha pek çok bankanın konut kredisi faiz oranlarını haberimizde derledik inceleyerek sizin için en uygun olanı tercih edebilirsiniz.