Çeyiz alışverişi başladı A101 22 Eylül aktüel kataloğu yayında! Bu hafta bu ürünler indirimde! 29,95 TL’ye satılıyor! Mutfak aletleri, tekstil...

Bu hafta A101'in yeni aktüel ürünleri görücüye çıktı. Haftanın ortasında zincir marketlerin güncel fiyat listesi merak konusu oldu. Özellikle A101'de bu hafta nelerin indirime girdiği çokça araştırılıyor. Vatandaşlar uygun fiyatlı ürünleri almak için her hafta marketlere gitmeden öncelikle aktüel kataloğunu inceliyor. Bu noktada A101'de bu hafta neler var? A101 Eylül 2022 aktüel kataloğu yayımlandı mı soruları internet arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bu hafta bu ürünler indirimde! 29,95 TL'ye satılıyor! Mutfak aletleri, tekstil...