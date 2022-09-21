E-devletten başvuru ekranı az evvel aktif edildi! Ortaokul... Devlet ailelere para yardımı yapıyor! Evladınız okula gidiyorsa 1.300 TL alıyorsunuz!

1611 LİRALIK EĞİTİM DESTEĞİ

SED yardımı olarak bilinen bu yardım, çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.