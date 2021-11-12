Ceplere şifa olacak öneriler tek tek iletiliyor! Liste hazırlandı maddeler halinde sunuldu! 13.2 milyon emekli 19 talebe kulak misafiri olacak. Emekliler Ocak ayında zamlı maaşlarına kavuşacak. Zam için geri sayım sürerken yeni talepler de iletiliyor. SSK ve Bağ-Kur'lular 6 aylık enflasyon kadar zam alacak. 4 aylık enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı da yüzde 6.72'ye ulaştı. Milyonları ilgilenderen bu talepler içerisinde ücretsiz toplu taşıma, ek ödeme miktarı artışı, aile yardımı ve intibak gibi önemli maddeler yer alıyor.