Toptan satışta kilosu 60 lira! Oldukça besleyici: Aynı anda ceviz bal pekmez tüketiliyor
Karaman Ermenek'te pekmez, ceviz ve bal kullanılarak yapılan "bandırma" adı verilen cevizli sucuk adeta vitamin deposu. Tadı, kokusu ve lezzetiyle yüzyıllardır ilgi gören "bandırma" için üreticiler ise "Ürünlerimize tek tek pazar arayacağımıza birleştirip bandırma olarak değerlendiriyoruz. Kilosunu toptan 60 liraya satıyoruz. Oldukça besleyici. Bu ürünle ceviz, pekmez ve bal aynı anda tüketilebiliyor." ifadelerini kullanıyor.
12.11.2021 13:51
- Son Güncelleme: 12.11.2021 13:51
Karaman'ın Ermenek ilçesinde geleneksel yöntemlerle pekmez, ceviz ve baldan yapılan, bölge halkınca "bandırma" diye anılan cevizli sucuk, tadıyla, görüntüsüyle yüzlerce yıldır ilgi görüyor.
Bolca ceviz bahçesi ve üzüm bağlarının bulunduğu ilçede üzüm ve cevizler, geleneksel yöntemlerle işlenip "bandırma" yapılarak bölge kadınlarına geçim kaynağı oluyor.
Yöre kadınları kendi ürünleri olan pekmez ve cevizin lezzetini birleştirerek, yüzyıllardır cevizli sucuk da denilen bandırma yaparak, kendi ihtiyaçlarını karşılayıp, fazlasını satıp aile bütçesine katkı sağlıyorlar.