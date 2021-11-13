İstanbul Üniversitesi KPSS şartsız personel alımı yapıyor! 8 bin TL - 14 bin TL arasında maaş verilecek! Başvurular 15 gün içinde...
İstanbul Üniversitesi tarafından yeni personel alım ilanı yayınladı. Alım yapılacak kadrolar, 2.Kaptan – Sınırlı Vardiya Zabiti, Usta Gemici, Gemici, Yağcı ve Kamarot olarak belirlendi. Başvurular, bugünden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru adresinden online olarak yapılacak. İşte İstanbul Üniversitesi personel alımına ilişkin tüm merak edilenler haberimizde!
İstanbul Üniversitesi tarafından personel alımına ilişkin ilan yayınlandı. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi için 8 kişilik personel alımı yapacağını duyuran kurum adaylarda KPSS şartı aranmadığını duyurdu. Alım yapılacak kadrolar, 2.Kaptan – Sınırlı Vardiya Zabiti, Usta Gemici, Gemici, Yağcı ve Kamarot olarak belirlendi. Ön başvuruları kabul edilen adaylar yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak. Ayrıca minimum 8 bin TL, maksimum 14 bin TL maaş verileceği belirtildi. Peki, İstanbul Üniversitesi personel alımı başvuru şartları nedir? İşte ilana dair tüm merak edilenler haberimizde!
İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesine Sözleşmeli Personel olarak 2.Kaptan – Sınırlı Vardiya Zabiti, Usta Gemici, Gemici, Yağcı ve Kamarot alımı yapılacak.