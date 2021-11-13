İstanbul Üniversitesi KPSS şartsız personel alımı yapıyor! 8 bin TL - 14 bin TL arasında maaş verilecek! Başvurular 15 gün içinde...

İstanbul Üniversitesi tarafından personel alımına ilişkin ilan yayınlandı. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi için 8 kişilik personel alımı yapacağını duyuran kurum adaylarda KPSS şartı aranmadığını duyurdu. Alım yapılacak kadrolar, 2.Kaptan – Sınırlı Vardiya Zabiti, Usta Gemici, Gemici, Yağcı ve Kamarot olarak belirlendi. Ön başvuruları kabul edilen adaylar yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak. Ayrıca minimum 8 bin TL, maksimum 14 bin TL maaş verileceği belirtildi. Peki, İstanbul Üniversitesi personel alımı başvuru şartları nedir? İşte ilana dair tüm merak edilenler haberimizde!