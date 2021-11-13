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İstanbul Üniversitesi KPSS şartsız personel alımı yapıyor! 8 bin TL - 14 bin TL arasında maaş verilecek! Başvurular 15 gün içinde...

İstanbul Üniversitesi tarafından yeni personel alım ilanı yayınladı. Alım yapılacak kadrolar, 2.Kaptan &ndash; Sınırlı Vardiya Zabiti, Usta Gemici, Gemici, Yağcı ve Kamarot olarak belirlendi. Başvurular, bugünden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru adresinden online olarak yapılacak. İşte İstanbul Üniversitesi personel alımına ilişkin tüm merak edilenler haberimizde!

13.11.2021 08:58 - Son Güncelleme: 13.11.2021 08:58
İstanbul Üniversitesi KPSS şartsız personel alımı yapıyor! 8 bin TL - 14 bin TL arasında maaş verilecek! Başvurular 15 gün içinde...

İstanbul Üniversitesi tarafından personel alımına ilişkin ilan yayınlandı. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi için 8 kişilik personel alımı yapacağını duyuran kurum adaylarda KPSS şartı aranmadığını duyurdu. Alım yapılacak kadrolar, 2.Kaptan – Sınırlı Vardiya Zabiti, Usta Gemici, Gemici, Yağcı ve Kamarot olarak belirlendi. Ön başvuruları kabul edilen adaylar yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak. Ayrıca minimum 8 bin TL, maksimum 14 bin TL maaş verileceği belirtildi. Peki, İstanbul Üniversitesi personel alımı başvuru şartları nedir? İşte ilana dair tüm merak edilenler haberimizde!

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İstanbul Üniversitesi KPSS şartsız personel alımı yapıyor! 8 bin TL - 14 bin TL arasında maaş verilecek! Başvurular 15 gün içinde...

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesine Sözleşmeli Personel olarak 2.Kaptan – Sınırlı Vardiya Zabiti, Usta Gemici, Gemici, Yağcı ve Kamarot alımı yapılacak.

İstanbul Üniversitesi KPSS şartsız personel alımı yapıyor! 8 bin TL - 14 bin TL arasında maaş verilecek! Başvurular 15 gün içinde...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

İstanbul Üniversitesi KPSS şartsız personel alımı yapıyor! 8 bin TL - 14 bin TL arasında maaş verilecek! Başvurular 15 gün içinde...

Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.

İstanbul Üniversitesi KPSS şartsız personel alımı yapıyor! 8 bin TL - 14 bin TL arasında maaş verilecek! Başvurular 15 gün içinde...

5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi'nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

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