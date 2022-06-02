Cep telefonunuzdan SMS atarak 125.000 TL alabilirsiniz! Cüzdanında kuruş bulunmayanların yardımına devlet yetişti! İşte detaylar

Vakıfbank Ödeme Ertelemeli İhtiyaç Kredisi Kampanyasının Örnek Hesaplama Tablosu

Vakıfbank hem emekliler hem de diğer sektör çalışanları için geliştirmiş olduğu 125 bin TL üst limitli, düşük faiz oranlı ihtiyaç kredisi kampanyasının örnek hesaplama tablosunu yayınladı.