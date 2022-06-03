Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası para dağıtmaya başladı: 4 bin, 10 bin ve 15 bin TL'yi ATM'den anında çekebilirsiniz!
Ürün ve hizmet başlıklarına yapılan zamlardan sonra sabit kalan gelirleri ile bir geçim savaşı vermeye çalışan vatandaşlar, artan nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına bankalara yöneldiler. Genel olarak ekonomi piyasalarının olumsuz gelişmelerinden etkilenen ve bu sebeple de ihtiyaç kredisi hizmetlerinin faiz oranlarını arttıran bankalar, vatandaşların hayal kırıklığına uğramalarına yol açtı. Tam da bu noktada devreye giren kamu bankaları, mevcut müşterileri için faizi düşük, taksitli nakit avans kampanyası geliştirdiklerini duyurdu. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası'nın ATM noktaları aracılığı ile de erişime açmış olduğu taksitli nakit avans kampanyaları, kısa süre içerisinde büyük ilgi görmeyi başardı.
Kamu bankaları, ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketleri sebebi ile artan nakit ihtiyaçları için yeni bir kampanya geliştirdiklerini duyurdu. Yalnızca kamu bankalarının mevcut müşterileri için geçerli olan yeni kampanyalar, "taksitli nakit avans" ismi ile hizmete açıldı. Ülkemizin önemli kamu bankalarından birisi olan ve genel itibari ile geliştirmiş olduğu kredi kampanyaları ile gündeme gelmeyi başaran Ziraat Bankası, bu kez de mevcut müşterilerinin ceplerinde bulunan banka kartlarına yönelik bir nakit avans kampanyası geliştirdiğini açıkladı. Banka, ilgili kampanyasının detaylarını kamuoyu ile paylaştı. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası özelinde hizmete sunulan avans kampanyalarının ayrıntıları
Ziraat Bankası'ndan Taksitli Nakit Avans Hizmeti!
Ülkemizin önemli kamu bankalarından birisi olan ve genel itibari ile geliştirmiş olduğu kredi kampanyaları ile gündeme gelmeyi başaran Ziraat Bankası, bu kez de mevcut müşterilerinin ceplerinde bulunan banka kartlarına yönelik bir nakit avans kampanyası geliştirdiğini açıkladı. Banka, ilgili kampanyasının detaylarını kamuoyu ile paylaştı.
Ziraat Bankası tarafından geliştirilmiş olan taksitli nakit avans kampanyasının günlük çekim limiti, 10 bin TL olarak belirlendi. Her müşterinin, mevcut Ziraat Bankası kartı dahilinde belirlenmiş olan limit kapsamında nakit hizmeti alabileceği kampanyanın azami vade sayısı 12 ay, faiz oranı ise yüzde 1,80 olarak belirlendi. Banka, bu veriler ışığında çekilecek olan 10 bin TL tutarları avansın aylık geri ödemesini 954,94 TL olarak hesapladı.
Halk Bankası'ndan Taksitli Nakit Avans Hizmeti!
Geliştirdiği ayrıcalıklı hizmetler ve diğer kampanyalar sayesinde müşteri sayısını günden güne arttırmayı başaran kamu bankalarından birisi olan Halk Bankası, yeni dönemde nakde sıkışıklığı artmış olan mevcut kart müşterileri için yeni bir nakit hizmeti geliştirdiğini açıkladı.