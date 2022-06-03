Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası para dağıtmaya başladı: 4 bin, 10 bin ve 15 bin TL'yi ATM'den anında çekebilirsiniz!

Kamu bankaları, ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketleri sebebi ile artan nakit ihtiyaçları için yeni bir kampanya geliştirdiklerini duyurdu. Yalnızca kamu bankalarının mevcut müşterileri için geçerli olan yeni kampanyalar, "taksitli nakit avans" ismi ile hizmete açıldı. Ülkemizin önemli kamu bankalarından birisi olan ve genel itibari ile geliştirmiş olduğu kredi kampanyaları ile gündeme gelmeyi başaran Ziraat Bankası, bu kez de mevcut müşterilerinin ceplerinde bulunan banka kartlarına yönelik bir nakit avans kampanyası geliştirdiğini açıkladı. Banka, ilgili kampanyasının detaylarını kamuoyu ile paylaştı. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası özelinde hizmete sunulan avans kampanyalarının ayrıntıları