60 ay vade ile 500 bin TL'lik kredi hizmeti geldi! İş kurmak isteyen girişimciler için müjde verilerek taşın altına el koyuldu!
Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından birisi olan Halk Bankası, ülke içi istihdamı arttırmak ve girişimcilere destek olmak amacı ile yeni bir kredi kampanyası geliştirdiğini duyurdu. 60 ay vade ile girişimci kredisini hizmete açan banka, ilgili detayları paylaştı. Vatandaşların yeni bir iş kurmak adına başlattıkları arayış sürecine kayıtsız kalamayan bankalardan biri olan Halk Bankası, mevcut destek paketlerine ek olarak yeni bir kampanya daha geliştirdiğini duyurdu. Yalnızca belirli gruplar içerisinde yer alan girişimcileri ilgilendiren kredi kampanyasının detayları, kamuoyu ile paylaşıldı. İşte Halk Bankası'nın girişimci kredisini içeren haberin devamı...
Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından birisi olan Halk Bankası, ülke içi istihdamı arttırmak ve girişimcilere destek olmak amacı ile yeni bir kredi kampanyası geliştirdiğini duyurdu. 60 ay vade ile girişimci kredisini hizmete açan banka, ilgili detayları paylaştı. Vatandaşların yeni bir iş kurmak adına başlattıkları arayış sürecine kayıtsız kalamayan bankalardan biri olan Halk Bankası, mevcut destek paketlerine ek olarak yeni bir kampanya daha geliştirdiğini duyurdu. Yalnızca belirli gruplar içerisinde yer alan girişimcileri ilgilendiren kredi kampanyasının detayları, kamuoyu ile paylaşıldı. İşte Halk Bankası'nın girişimci kredisini içeren haberin devamı...
Vatandaşların yeni bir iş kurmak adına başlattıkları arayış sürecine kayıtsız kalamayan bankalardan biri olan Halk Bankası, mevcut destek paketlerine ek olarak yeni bir kampanya daha geliştirdiğini duyurdu. Yalnızca belirli gruplar içerisinde yer alan girişimcileri ilgilendiren kredi kampanyasının detayları, kamuoyu ile paylaşıldı.
Halk Bankası'ndan Girişimcilere Destek Kredisi!
Daha önce de KOSGEB ile iş birliği içerisine girerek girişimci destek paketleri geliştiren Halk Bankası, yeni dönemde gelişen olumsuz ekonomik şartlar karşısında zor duruma düşen girişimciler için yeni bir kredi kampanyası daha geliştirdiğini duyurdu. Halk Bankası'nın kendi işini kurmak isteyen girişimcilere yönelik geliştirmiş olduğu kredi destek paketinin ayrıntıları, kamuoyu ile paylaşıldı.
Halk Bankası'nın resmi internet sitesinde yayınlanan ve gündeme bomba gibi düşen girişimci kredi paketi "Tekno Girişimci Kredisi" ismi ile hizmete açıldı.