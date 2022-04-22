RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 📱Cep telefonunu yenileyecekler yaşadı! 📞Bütçeye uygun 10 telefon modeli! 📣1.629,60 TL'ye akıllı telefon sahibi olabilirsiniz! Oppo, Huawei, Vestel...

📱Cep telefonunu yenileyecekler yaşadı! 📞Bütçeye uygun 10 telefon modeli! 📣1.629,60 TL'ye akıllı telefon sahibi olabilirsiniz! Oppo, Huawei, Vestel...

Teknoloji hızla ilerlemeye devam ederken akıllı telefonlarda da seçenekler çoğaldı ve her geçen gün yeni modeller satışa sunuluyor. Cep telefonunu yenilemek isteyen bir yandan da bütçesini zorlamaktan korkanlar için bütçeye uygun 10 telefon modelini haberimizde derledik. 1.629,60 TL'ye akıllı telefon sahibi olabilirsiniz, hayal değil. Belli başlı özellikleri ve fiyatları ile birlikte haberimizde inceleyerek karşılaştırma yapabilir, hem bütçenize hem de ihtiyacınıza en uygun olan modeli tercih edebilirsiniz. İşte Oppo, Huawei, Vestel gibi markaların o seçenekleri!

22.04.2022 20:00 - Son Güncelleme: 22.04.2022 20:00
📱Cep telefonunu yenileyecekler yaşadı! 📞Bütçeye uygun 10 telefon modeli! 📣1.629,60 TL’ye akıllı telefon sahibi olabilirsiniz! Oppo, Huawei, Vestel...

Tekonojik ürünlerin çeşitleri artmaya devam ederken telefonda da yenilik arayanlar araştırmalarını hızlandırıyor. Yeni bir cep telefonu satın alarak hem son teknolojiden faydalanmak hem de bütçesini çok zorlamak istemeyenler için bütçeye uygun 10 telefon modelini haberimizde derledik. Cep telefonunu yenileyecekler yaşadı, 1.629,60 TL'ye akıllı telefon sahibi olabilirsiniz. Oppo, Huawei, Vestel gibi daha pek çok markanın uygun fiyatlı modellerini haberimizde bulabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
📱Cep telefonunu yenileyecekler yaşadı! 📞Bütçeye uygun 10 telefon modeli! 📣1.629,60 TL’ye akıllı telefon sahibi olabilirsiniz! Oppo, Huawei, Vestel...

Huawei Y5p

1.629,60 TL

5.45 İnç

32 GB

2 GB

3020 mAh

📱Cep telefonunu yenileyecekler yaşadı! 📞Bütçeye uygun 10 telefon modeli! 📣1.629,60 TL’ye akıllı telefon sahibi olabilirsiniz! Oppo, Huawei, Vestel...

Reeder P13 Blue Max L 2021

1.699,00 TL

6.26 İnç

64 GB

4 GB

3800 mAh

📱Cep telefonunu yenileyecekler yaşadı! 📞Bütçeye uygun 10 telefon modeli! 📣1.629,60 TL’ye akıllı telefon sahibi olabilirsiniz! Oppo, Huawei, Vestel...

Vestel Venus E5

1.768,90 TL

6.1 İnç

32 GB

3 GB

3400 mAh

📱Cep telefonunu yenileyecekler yaşadı! 📞Bütçeye uygun 10 telefon modeli! 📣1.629,60 TL’ye akıllı telefon sahibi olabilirsiniz! Oppo, Huawei, Vestel...

General Mobile GM 21 G310

2.025,00 TL

6.52 İnç

32 GB

3 GB

5000 mAh

SON DAKİKA