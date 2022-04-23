📢Mezun olanlar 2 yıl daha yararlanabiliyor! 📣Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiriyor! 📌SGK'dan kolayca sorgulama yapabilirsiniz!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) şartları taşıyan binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren destek veriyor. Belirli bir yaşa kadar öğrenciler sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Ön lisans, lisans ya da yüksek lisans eğitimi alan öğrencilerin anne veya babalarının sigortalarından faydalanmak için bazı şartları taşıyor olması gerekiyor ve yaş konusu daha ön plana çıkıyor. Milyonlarca kişi gündemde bu konuyu araştırıyor ve detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor.