📢Mezun olanlar 2 yıl daha yararlanabiliyor! 📣Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiriyor! 📌SGK'dan kolayca sorgulama yapabilirsiniz!
Üniversite eğitimi alan milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren sağlık hizmetleriyle ilgili detayları haberimizde derledik. Annesi ya da babasının sağlık sigortası üzerinden sağlık harcamaları için ücretsiz yararlanma hakkı elde edenler için yaş şartı büyük önem taşıyor. Belli bir yaşa kadar olan kişiler mezun olsalar bile sağlık sigortası hakkından bir süre daha yararlanmaya devam edebiliyor ve sorgulama işlemini de SGK üzerinden kolayca yapıyor. İşte ayrıntılar!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) şartları taşıyan binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren destek veriyor. Belirli bir yaşa kadar öğrenciler sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Ön lisans, lisans ya da yüksek lisans eğitimi alan öğrencilerin anne veya babalarının sigortalarından faydalanmak için bazı şartları taşıyor olması gerekiyor ve yaş konusu daha ön plana çıkıyor. Milyonlarca kişi gündemde bu konuyu araştırıyor ve detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor.
Kurumumuz tarafından 2012 yılında hizmete açılan Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi (SPAS) uygulaması ile genel sağlık sigortalıları ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli olan aktivasyon işlemleri çok kısa sürede ve tamamen otomasyona dayalı olarak yapılmaktadır.
Bununla beraber; kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar yani Bağ-Kur'lular, ek-5, ek-6, Ek-9 (Ev işlerinde 10 günden fazla) ve gelir testi sonucu prim ödeme yükümlüsü olan genel sağlık sigortalıları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişileri 30 gün prim ödeme şartıyla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte, tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç, 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması şarttır.