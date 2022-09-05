Cebinde 26 bin TL’si olana TOKİ’den 261 bin TL’lik 2+1, 3+1 daire! 1.300 TL taksitle 71,26 m2 eve yerleşin! Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş...

Ev sahibi olmak için hesaplamalar yapanlar elindeki kalemi defteri bıraksın! TOKİ konut satış listesini güncelledi. Eylül ayına girmemizle birlikte ev almak isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Uygun fiyata TOKİ'den ev almak mümkün! TOKİ şuanda 8 ilde başlattığı proje kapsamında 261 bin TL'den başlayan fiyatlarla kontu satışı başlattı. Her ilin başvuru dönemi farklı. Vatandaşların kaçırmaması için il il konut satışlarına haberimizde yer verdik!