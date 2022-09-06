150 bin TL'yi kapıp kaçan Kıvırcık Metin bakın şimdi ne yapıyor! Var Mısın Yok Musun'da ne 500 bini ne de 100 TL'yi kabul etmişti!
Acun Ilıcalı'nın sunumuyla bir dönem ekrana gelen Var Mısın Yok Musun'da bazı yarışmacılar hala hafızalarda. O yarışmacılardan biri de 'Kıvırcık Metin' olarak hatırlanan Metin Avşar oldu. Kıvırcık saçlarıyla dikkat çeken Avşar, 3 adet 500 bin TL ve 1 adet 100 TL ile finale kalmış ve programdan 150 bin TL ile ayrılmıştı. Avşar'ın yeni hali görenleri hayrete düşürdü. Yıllar sonra ortaya çıkan Kıvırcık Metin'i gören şaşıp kalıyor. Son haliyle gündeme gelen eski yarışmacıya bakan bir daha bakıyor. İşte Metin Avşar'ın değişimi...
06.09.2022 10:32 - Son Güncelleme: 06.09.2022 10:32
Bir döneme damga vuran Var Mısın Yok Musun yarışmasını izleyenler Kıvırcık Metin'i hatırlar. Programda yarışmacı olarak oturduğu koltukta ne 500 bini ne de 100 TL'yi kabul etmişti. Sonunda 150 bin TL'yi alıp giden yarışmacı şimdilerde bakın ne yapıyor!
2007-2010 yılları arasında yayınlanan Var Mısın Yok Musun yarışması kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaşmayı başarmıştı.