SSK, Bağkur'luya 10.000 TL, Memura 41.500 TL! Promosyonda Eylül startı: Yapı Kredi, İş Bankası, Garanti, Vakıfbank, İNG emekli promosyonu ne kadar oldu?
Bankaların emekli promosyon ödemelerinde tutarlar değişti. Bu tutar 10.000 TL'ye kadar yükseldi. Bankalar emekli maaşı promosyonu amacıyla büyük bir rekabete girdi. Bu ödemeden 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar, yeni emekliler kampanyalardan yararlanabiliyor. Aldığı promosyonu düşük bulanlar için de imkanlar var. İşte Eylül ayı promosyon kampanyalarına dair merak edilenler!
Emekli maaş promosyonları hakkında aramalar hız kazandı. Milyonalarca emekli için banka promosyonunda 3 yıllık süre 2023 mart ayında dolacak. Ancak birçok banka şimdiden promosyon miktarlarını arttırdı ve büyük bir yarışa girdi. Buna göre bazı bankalar 10 bin liraya kadar promosyon kazancı sağlıyor. Emeklilerin yanı sıra memurlar için de promosyon savaşı devam ediyor. Bazı kurumlar 41 bin 500 TL karşılığında sözleşme yeniledi. Peki, kim, ne kadar promosyon ödemesi alacak? En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte merak edilenler!
Yapılan promosyon anlaşmaları çerçevesince 3 yıl süre için Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi personeline 31 bin 100 lira, Eskişehir Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki personele 36 bin lira, Bingöl Özel İdaresi personeline 23 bin 875 lira, Edirne Keşan Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına 25 bin 250 lira, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına 21 bin 950, Saruhanlı Belediyesi personeline 19 bin 50, Adalet Bakanlığı personeline 25 bin lira ödenecek.