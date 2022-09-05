SSK, Bağkur'luya 10.000 TL, Memura 41.500 TL! Promosyonda Eylül startı: Yapı Kredi, İş Bankası, Garanti, Vakıfbank, İNG emekli promosyonu ne kadar oldu?

Emekli maaş promosyonları hakkında aramalar hız kazandı. Milyonalarca emekli için banka promosyonunda 3 yıllık süre 2023 mart ayında dolacak. Ancak birçok banka şimdiden promosyon miktarlarını arttırdı ve büyük bir yarışa girdi. Buna göre bazı bankalar 10 bin liraya kadar promosyon kazancı sağlıyor. Emeklilerin yanı sıra memurlar için de promosyon savaşı devam ediyor. Bazı kurumlar 41 bin 500 TL karşılığında sözleşme yeniledi. Peki, kim, ne kadar promosyon ödemesi alacak? En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? İşte merak edilenler!