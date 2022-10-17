Cebinizde 200 TL'niz varsa şu an kontrol edin! Tam tamına 80 bin TL değer biçiliyor! Bakmayan hayretler içinde bin pişman! Eğer rakamın yanında...
Başına şans kuşu kondu! Bu 200 lirayı duyan fotoğrafını çekmeye koşuyor! Çeşitli vakit dilimi içerisinde oldukça yere giderek alışveriş yapıyor ve bu esnada alışveriş esnasından kullandığımız paralardaki detayları incelemiyoruz. Aslında bazı paralar servet edebiliyor. Son aylarda karşımıza çıkan haberlerde hatalı basım banknotların binlerce lira etmiş olduğu söyleniyor. Bu haberleri gören vatandaşlar ise aynı banknotların cebinde olup olmadığını merak etmekte. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir market işletmecisi, bankaya para yatırırken geri gelen 200 TL'lik banknotu önce SAHTE zannetti. Banka görevlilerinin incelemesiyle paranın sahte olmadığı, koleksiyoncuların ilgileneceği türde bir baskı hatası olduğu anlaşıldı.
17.10.2022 18:34 - Son Güncelleme: 17.10.2022 18:36
Pek çoğumuz gün içerisinde bir şeyler almak amacıyla kullandığımız paraların üzerindeki rakam dışında önünde ve arkasında yer alan yazılara, sembollere ya da hatalara dikkat etmeden kullanıp geçiyoruz. Ancak nadiren de olsa bazı paralarda basım hatası olabiliyor. Son aylarda haber sitelerinde hatalı basım olan banknotlar vatandaşların ilgisini çekiyor. Bu banknotları saklayan ya da fark edip cebinde bulan vatandaşların kimisi banknotu 20 bin liraya kimisi ise 300 bin liraya satışa sunuyor.
Yatırdığı paradan 200 TL'lik bir banknotun 'hatalı para' uyarısıyla tekrar kendisine dönmesi üzerine durumu sorunca gerçek ortaya çıktı. Para, ilk önce sahte zannedildi fakat yapılan incelemede sahte değil hatalı basım olduğu anlaşıldı.