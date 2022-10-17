Cebinizde 200 TL'niz varsa şu an kontrol edin! Tam tamına 80 bin TL değer biçiliyor! Bakmayan hayretler içinde bin pişman! Eğer rakamın yanında...

Pek çoğumuz gün içerisinde bir şeyler almak amacıyla kullandığımız paraların üzerindeki rakam dışında önünde ve arkasında yer alan yazılara, sembollere ya da hatalara dikkat etmeden kullanıp geçiyoruz. Ancak nadiren de olsa bazı paralarda basım hatası olabiliyor. Son aylarda haber sitelerinde hatalı basım olan banknotlar vatandaşların ilgisini çekiyor. Bu banknotları saklayan ya da fark edip cebinde bulan vatandaşların kimisi banknotu 20 bin liraya kimisi ise 300 bin liraya satışa sunuyor.