1992-1999 sigorta girişi 4A, 4B, 4C SGK, Bağ-Kurlu herkesi ilgilendiriyor... EYT’de dört ayaklı ERKEN EMEKLİLİK FORMÜLÜ!

EYT'SİZ ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI!

Emekli olmak çalışma yılını ve primini dolduran tüm çalışanların yasal hakkı. Emekli olmak için yasada yer alan bazı şartları taşımak gerekiyor. Yasada belirlenen bu şartları yerine getirenlere emekli olmak için fırsat doğuyor ancak yapılan bazı değişiklikler çalışanların önüne engel olarak çıkıyor. Prim gün sayısı ve sigortalı olma gününü tamamlayan ancak yaşa takılan çalışanlar emekli olamıyor. Milyonlarca çalışanın madur olmasına neden olan bu durumla alakalı EYT yasa çalışmaları sürüyor.