Cebinde 200 TL'niz varsa anında kontrol edin! Tam tamına 85 bin TL değer biçiliyor! Bu detayı gören zengin olacak! Eğer rakamın yanında...
5-10-20-50-100 ve 200 TL'lik banknotların sağ köşesinde yer alan basım hatası dikkat çekerken paraları koleksiyoncular için 30, 40, 50, 100 bin liraya kadar satışa sunan vatandaşlar oldu. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde yazması gerekenden bir tane az sıfır yazdığını gören vatandaşlar bu hatalı basım paraları internet üzerinden satıyor. Aynı zamanda çoğu kişi de paraların sahte olduğunu düşünerek bankaya gidiyor. İşte merak edilenler...
17.01.2023 22:08 - Son Güncelleme: 17.01.2023 22:08
Özellikle son dönemde hatalı basım paralar büyük ilgi topluyor. Devletlerin merkez bankalarında basılan bazı banknotlarda çeşitli basım hataları olabiliyor. Bu paralar koleksiyonerler tarafından yakından takip ediliyor. İlgisi olanlar için bu paralara denk gelen vatandaşlar ise paraları satışa sunuyor.
Öztürk, parayı bankaya götürdüğünde, banka yetkiliklerinin incelemesinden sonra paranı hatalı basım olduğunu öğrendi.