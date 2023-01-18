İŞKUR TYP 2. dönem okullarda temizlikçi alımı açıklaması geldi mi? İŞKUR TYP 2023 temizlik ve güvenlik personel alımları ne zaman? Başvuru şartları ve kadro sayısı...

En az ilkokul mezunu Toplum Yararına Programları (TYP) alım ilanları İŞKUR üzerinden yayınlanmaya devam ediyor. Okullarda 2. döneme az bir süre kala yeni ilanlar yayınlamaya başlayan Türkiye İş Kurumu'nun, önümüzdeki süreçte alımlara sürat vermesi bekleniyor. Peki, İŞKUR TYP 2023 temizlik ve güvenlik personel alımları ne zaman? İŞKUR TYP 2. dönem okullarda temizlikçi alımı açıklaması geldi mi? Başvuru şartları ve kadro sayısı açıklandı mı? İşte merak edilenler!