SSK, Bağkur 7970 TL, Memura 13.200 TL maaş! İlave 2.115 TL artış! Memura emekliye %45 EK ZAM+ İntibak! 5.500 TL üstü maaş alanlar...

Milyonlarca emekli ve memurun maaş zammı netleşti ve ilk ödemeler yapılmaya başlandı. Memur emeklilerine ise hem yüzde 30 zam farkı hem de ek gösterge farkı yansıtılacak. Öte yandan memur ve emekli maaşlarına yeni bir zam yapılması gündeme geldi. Ek zam oranı için yüzde 15'lik bir artışın düşünüldüğü belirtilirken, böylelikle memur ve emekli zammının yüzde 45'e çıkarılacağı iddia edildi. Peki, emekli memur maaşlarına ek zam yapılacak mı? İşte kalem kalem maaş tablosu!