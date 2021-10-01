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Haberler Ekonomi Çayınız soğumadan tek kuruş masraf ödemeden 10.000 TL krediniz 5 dakikada hesapta! Kefil ya da teminat koşulu da yok

Çayınız soğumadan tek kuruş masraf ödemeden 10.000 TL krediniz 5 dakikada hesapta! Kefil ya da teminat koşulu da yok

10.000 TL krediniz 5 dakikada hesapta! Ülkemizde dijital bankacılığın bayrak taşıyıcısı olarak ilgi çeken Enpara, yeni masrafsız kredi kampanyasıyla gene çığır açıyor. Üstelik belge, kefil ya da teminat koşulu da yok. Yenilikler her yerde bulunduğu gibi bankacılık pazarında de devamlı olmaktadır. Finansman bölümünde şimdiye kadar oluşturulan bu yeniliklerin belki de en köklüsü dijital kredi ile eş güdümlü hayatımıza dahil olanıdır. Masraflar normal bireysel kredi ile aynıdır. Yani dijital kredi başvuruları için de banka sizden "Hayat Sigortası" ve "İşlem Ücreti" gibi kesintiler uygularlar.

takvim.com.tr
01.10.2021 10:16 - Son Güncelleme: 01.10.2021 10:16
Çayınız soğumadan tek kuruş masraf ödemeden 10.000 TL krediniz 5 dakikada hesapta! Kefil ya da teminat koşulu da yok

Masrafsız bankacılık olarak da tanınan dijital kredi peki tam olarak nedir? Bu harika olanağın nimetlerinden bizler nasıl istifade edebiliriz ve en mühimi hangi bankalar veriyor? Gelir belgesiz ve süratli kredi çekmek isteyenler, bu müjdeli haber tam size göre. İhtiyaç kredisi belirli bir vade boyunca aylık eşit taksitler durumunda geri ödenen bir bireysel kredidir. Enpara.com İhtiyaç Kredisi'ni en az 1.000 TL, en çok 50.000 TL olarak, 1 aydan 36 aya kadar vadelerle kullanabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çayınız soğumadan tek kuruş masraf ödemeden 10.000 TL krediniz 5 dakikada hesapta! Kefil ya da teminat koşulu da yok

EN PARA 10.000 TL GERİ ÖDEME

% 1,71

Aylık taksit tutarı

395,61 TL

Toplam geri ödeme tutarı

14.241,96 TL

Masraflar

0 TL

Çayınız soğumadan tek kuruş masraf ödemeden 10.000 TL krediniz 5 dakikada hesapta! Kefil ya da teminat koşulu da yok

Dijital Kredi Onay Süreci Nasıl İşlemektedir?

Dijital kredi başvurusunda bulunduktan sonra sistem direk kredi notu değerinizi sorgular. Bunun ile birlikte diğer bankalarda var olan kredilerinizi Türkiye Bankalar Birliği üzerindeki ortak ağdan görür. Şayet herhangi bir krediniz için sorun yok ise yaklaşık olarak 4 ile 6 dakika içinde onay verir.

Çayınız soğumadan tek kuruş masraf ödemeden 10.000 TL krediniz 5 dakikada hesapta! Kefil ya da teminat koşulu da yok

Dijital Kredi Masrafı Ne Kadar?

Masraflar normal bireysel kredi ile aynıdır. Yani dijital kredi başvuruları için de banka sizden "Hayat Sigortası" ve "İşlem Ücreti" gibi kesintiler uygularlar.

Çayınız soğumadan tek kuruş masraf ödemeden 10.000 TL krediniz 5 dakikada hesapta! Kefil ya da teminat koşulu da yok

Dijital kredi nasıl kullanılır?

Uzun vakittir dijital kredi altında merak edilen bu kampanyanın en merak edilen sorularının başında gelen ise bunun nasıl kullanılacağı oluyor.

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