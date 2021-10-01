Çayınız soğumadan tek kuruş masraf ödemeden 10.000 TL krediniz 5 dakikada hesapta! Kefil ya da teminat koşulu da yok

Masrafsız bankacılık olarak da tanınan dijital kredi peki tam olarak nedir? Bu harika olanağın nimetlerinden bizler nasıl istifade edebiliriz ve en mühimi hangi bankalar veriyor? Gelir belgesiz ve süratli kredi çekmek isteyenler, bu müjdeli haber tam size göre. İhtiyaç kredisi belirli bir vade boyunca aylık eşit taksitler durumunda geri ödenen bir bireysel kredidir. Enpara.com İhtiyaç Kredisi'ni en az 1.000 TL, en çok 50.000 TL olarak, 1 aydan 36 aya kadar vadelerle kullanabilirsiniz.