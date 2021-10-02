Ok yaydan çıktı o grup çok şanslı! Altın fiyatlarına bakanın eli yanıyor! Artacak mı, düşecek mi? Altını olanlara uyarı! 14, 18, 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu?
Altın fiyatlarında son zamanlarda yaşanan yükseliş ve düşüş eğilimleri sürüyor. Fiyatlar 2 Ekim Cumartesi gününe düşüşle başladı. Gram altın 494- 495 TL seviyelerinden satılırken gram altın ise 816 TL'den satılıyor. Doların TL karşısında son üç haftada aşağı yukarı yüzde 6,72 değer kazanmasıyla altın bilezik fiyatları da yükselişe geçti. Dolardaki yükseliş ile son birkaç haftadır 493 TL'yi aşamayan gram altın da 500 TL'ye ulaştı. Gram altın 495 TL. İşte 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...
Altın fiyatlarına bakanın eli yanıyor! 14, 18, 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu? Sorusu merak ediliyor. Ekonomik ilerlemelerle eş güdümlü fiyatı günden güne değişime uğrayan ve yurttaşların yatırım denince ilk aklına gelen aracı olan altının fiyatları, gün içersinde çoğu çok kez değişime uğruyor. Bu amaçla alış ve satış fiyatları ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler 2 Ekim Cumartesi gününde internet arama motorlarında incelemelerde bulunuyor. Ons altın aşağı yukarıya son 4 haftada yüzde 4,93 değer kaybetti. Geçtiğimiz gün bin 728 dolar civarına kadar gerileyen ons altın bin 739 dolardan prosedür görüyor. Gram altın ise doların TL karşısında artması ile yönünü yukarıya çevirdi. 14 ayar saf altının satışı 281,54 TL. İşte 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...
490 TL'lerin zirve seviyelerin zirve olmadığını aktaran Memiş, haziran ayı içerisinde 535 TL'nin yukarı yönlü kırıldıktan sonra 540-560 TL aralığında oturmak isteyen bir gram altın olabileceğini aktararak, yıllık olarak da daha yüksek görülebileceğini tahmin etti.
Bu kadar aşırı balon oluşmasının dolar tarafında da geçerli olduğunu savunan Memiş, dolar tarafında köpük olduğunu kaydederek, geçen sene yapılan hataların yapılmaması gerektiğini vurguladı. Dolar veya gram altın tarafında köpük oluştuğunu anlatan Memiş, agresif yükselişleri sağlıklı bulmadığını belirtti.
Gram altının 535 TL'lerde bile alım yapmayacağını ve beklemenin daha sağlıklı olduğunu söyleyen Memiş, yükselişin ardından gram altında görülen düşüşün yatırımcıyı tuzağa çekmek olduğunu söyleyerek, bu düşük fiyatlamaların kalmasının çok zor olduğunu ve bundan dolayı da panikle satış pozisyonunun alınmaması gerektiğini ifade etti.