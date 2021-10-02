Ok yaydan çıktı o grup çok şanslı! Altın fiyatlarına bakanın eli yanıyor! Artacak mı, düşecek mi? Altını olanlara uyarı! 14, 18, 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu?

Altın fiyatlarına bakanın eli yanıyor! 14, 18, 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu? Sorusu merak ediliyor. Ekonomik ilerlemelerle eş güdümlü fiyatı günden güne değişime uğrayan ve yurttaşların yatırım denince ilk aklına gelen aracı olan altının fiyatları, gün içersinde çoğu çok kez değişime uğruyor. Bu amaçla alış ve satış fiyatları ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler 2 Ekim Cumartesi gününde internet arama motorlarında incelemelerde bulunuyor. Ons altın aşağı yukarıya son 4 haftada yüzde 4,93 değer kaybetti. Geçtiğimiz gün bin 728 dolar civarına kadar gerileyen ons altın bin 739 dolardan prosedür görüyor. Gram altın ise doların TL karşısında artması ile yönünü yukarıya çevirdi. 14 ayar saf altının satışı 281,54 TL. İşte 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...