KPSS'li KPSS şartsız personel alımı şartları belli oldu! Ekim ayı kamuya memur, işçi ve personel alımı ilanları güncel yeni liste!
Kamuya Ekim ayı ilanları yayımlandı. Bakanlıklar ve Kurumlara binlerce memur, personel ve işçi alımları yapılacak. Güncel ilan listesi ve detayları haberde. Ekim ayı personel alımı amacıyla binlerce kişilik boş kadro ile ilan yayımlandı. Alımlar değişik niteliklerde ve kadrolarda yapılacak olup takvim.com.tr ekibi olarak her ay hazırladığımız güncel aylık haberimizde sizlere Ekim ayı kamu ilanları başvuruları ile ilgili detayları aktaracak ve güncel ilan listesini paylaşacağız.
Ekim ayı memur alımı personel ve işçi alımı ilanları yayımlandı. Eylül ayının sona ermesi ile eş güdümlü kamuya güncel ilanlar geldi. Genellikle Ekim ayında askeri personel alımı uygulanacağı açıklandı. Genellikle Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine Ekim ayında 5000 eksper erbaş alımı gerçekleştireceğini açıkladı. En az lise mezunu alım yapılacak olup başvurular 10 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecektir. Ayrıca Bakanlıklar ve Kamu Kurumları bünyelerine en az lise mezunu memur alımı, personel alımı ve ilköğretim mezunu işçi alımı yapmaktadırlar.
EKİMDE ASKERİ PERSONEL ALIMLARI GELECEK!
Ekim ayı itibari ile komutanlıklara askeri personel alımı ilanları yayımlandı. Genellikle Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine Ekim ayında 5000 eksper erbaş alımı gerçekleştireceğini açıkladı. En az lise mezunu alım yapılacak olup başvurular 10 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecektir.
Jandarma 5000 eksper erbaş alımı ilanı
Uzman Erbaş Alımı dışında subay, Astsubay, eksper çavuş, Sözleşmeli Personel alımları beklenmektedir.
BAKANLIKLAR VE KURUMLAR MEMUR ALIMI YAPACAK!
Yayımlanan ilanlar ile kamuya Bakanlıklar ve Kamu Kurumları doğrultusundan alım yapılacak. Bu kapsamda Ekim ayı içerisinde,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,
bünyelerine alım yapacaklar.
KPSS'Lİ KPSS'SİZ MEMUR PERSONEL ALIMI DETAYLARI:
Ekim ayı içerisinde alımlar KPSS Puanı ile veya KPSS siz Yapılacak. KPSS siz Memur Alımı ilanlarına başvuru için KPSS dışında Tecrübe veya Yabancı Dil sınavı şartı talep ediliyor.