KPSS’li KPSS şartsız personel alımı şartları belli oldu! Ekim ayı kamuya memur, işçi ve personel alımı ilanları güncel yeni liste!

Ekim ayı memur alımı personel ve işçi alımı ilanları yayımlandı. Eylül ayının sona ermesi ile eş güdümlü kamuya güncel ilanlar geldi. Genellikle Ekim ayında askeri personel alımı uygulanacağı açıklandı. Genellikle Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine Ekim ayında 5000 eksper erbaş alımı gerçekleştireceğini açıkladı. En az lise mezunu alım yapılacak olup başvurular 10 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecektir. Ayrıca Bakanlıklar ve Kamu Kurumları bünyelerine en az lise mezunu memur alımı, personel alımı ve ilköğretim mezunu işçi alımı yapmaktadırlar.