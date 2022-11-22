Çarşamba geliyor 20 TL bile değil 15 TL altına düştü! Tarım Kredi güncel FİYAT LİSTESİ! Sıvı yağ, et, yumurta, tuvalet kağıdı, sürpriz ürünler...
Haftanın ortasına yaklaşırken milyonlarca kişi zincir marketlerin yeni indirimlerini araştırmaya koyuldu. Kasım ayının bitmesine çok az kaldı. Tarım Kredi Marketleri bu haftaya özel indirimler yaptı. Özellikle sıvı yağ, et, yumurta, tuvalet kağıdı gibi ürünlerde büyük indirimler dikkat çekti. İşte Tarım Kredi güncel 23-24-25 Kasım 2022 FİYAT LİSTESİ!
22.11.2022 15:43 - Son Güncelleme: 22.11.2022 15:52
Tarım Kredi Marketlerinin yeni indirimli ürünleri raflardaki yerini aldı. 10, 20, 30, 40, 50 TL'ye alabileceğiniz bir çok gıda ürünü yer alıyor. 200 TL'ye sepet doldurabilirsiniz. Bu hafta Tarım Kredi zincir marketlerinde vatandaşları sürpriz indirimler bekliyor. Peki indirimli ürünler listesi belli oldu mu? Elit sıvı sabunlar 10,90'a düştü. İşte ilk defa göreceğiniz büyük indirimlerin uygulandığı yeni Tarım Kredi Marketleri indirimli ürünlerin tamamı...