Çarşamba geliyor 20 TL bile değil 15 TL altına düştü! Tarım Kredi güncel FİYAT LİSTESİ! Sıvı yağ, et, yumurta, tuvalet kağıdı, sürpriz ürünler...

Tarım Kredi Marketlerinin yeni indirimli ürünleri raflardaki yerini aldı. 10, 20, 30, 40, 50 TL'ye alabileceğiniz bir çok gıda ürünü yer alıyor. 200 TL'ye sepet doldurabilirsiniz. Bu hafta Tarım Kredi zincir marketlerinde vatandaşları sürpriz indirimler bekliyor. Peki indirimli ürünler listesi belli oldu mu? Elit sıvı sabunlar 10,90'a düştü. İşte ilk defa göreceğiniz büyük indirimlerin uygulandığı yeni Tarım Kredi Marketleri indirimli ürünlerin tamamı...