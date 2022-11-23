Alışveriş çantasını alan koşacak! ŞOK, Carrefour aktüel ürünler kataloğu GÜNCEL tam liste! Ayçiçek yağı 35.90 TL, 16'lı Tuvalet Kağıdı 41 TL...

Evinizin tüm ihtiyaçlarını bütçenizi zorlamadan bu hafta da ŞOK ve Carrefour'da alabileceksiniz. ŞOK ve Carrefour aktüel ürünler kataloğu yayınlanır yayınlanmaz yine heyecanla incelenmeye başlandı. Evine en yakın şubeye gidecek olan vatandaşlar alacaklarını belirlemek istiyor. Birden fazla poşet alan marketin yolunu tutacak ve en dikkat çekenler arasında ekonomik boy temizlik ürünleri yer alıyor. Çeşit çeşit takılar, tokalar, taraklar ve ışıltılı makyaj ürünleri güzelliğine önem verenleri mutlu edecek. İşte güncel ŞOK ve Carrefour aktüel kart