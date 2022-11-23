Alışveriş çantasını alan koşacak! ŞOK, Carrefour aktüel ürünler kataloğu GÜNCEL tam liste! Ayçiçek yağı 35.90 TL, 16'lı Tuvalet Kağıdı 41 TL...
Yine birbirinden çeşitli ve güzel ürünlerde uygun fiyat dikkat çekiyor. Evinizin temizliğinde kullanacağınız pek çok hijyen ürünlerinin yanı sıra, tuvalet kağıdı ve havlu kağıtlarda da indirimler sizleri bekliyor. ŞOK ve Carrefour aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu, yeni yıl yaklaşırken ışıltılı makyaj ürünleri, altın ışıltılı temalı takı standı, oje gibi seçenekler güzelliğine düşkün olanları mutlu edecek.
23.11.2022 11:58 - Son Güncelleme: 23.11.2022 11:59
Evinizin tüm ihtiyaçlarını bütçenizi zorlamadan bu hafta da ŞOK ve Carrefour'da alabileceksiniz. ŞOK ve Carrefour aktüel ürünler kataloğu yayınlanır yayınlanmaz yine heyecanla incelenmeye başlandı. Evine en yakın şubeye gidecek olan vatandaşlar alacaklarını belirlemek istiyor. Birden fazla poşet alan marketin yolunu tutacak ve en dikkat çekenler arasında ekonomik boy temizlik ürünleri yer alıyor. Çeşit çeşit takılar, tokalar, taraklar ve ışıltılı makyaj ürünleri güzelliğine önem verenleri mutlu edecek. İşte güncel ŞOK ve Carrefour aktüel kart