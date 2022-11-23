81 ilde YILBAŞI anonsu GEÇİLDİ! İŞKUR 11 bin TL maaşla 97 BİN 921 işçi alacak! KPSS'siz sınav şartsız! 18-49 yaş arası herkes müracaat etsin!

1 milyon 148 bin kişiye umut kapısı açan İŞKUR'dan Kasım-Aralık ayına yeni işle girmek isteyenlere müjde! İŞKUR üzerinden vasıfsız-vasıflı işçi alımı yapılıyor. Bugüne kadar 1 milyondan fazla kişi ilanlara başvurdu işbaşı yaptı. Bu sektörlere acil alım var. Kasım 2022 İŞKUR işçi alımı ilanlarına göre hangi sektörlere alım yapılacağı belli oldu. Her gün yüzlerce farklı sektördeki işçi alımı ilanlarını resmi internet sitesinden paylaşan İŞKUR ilanları güncelledi ve pek çok alanda alım yapılacak. Çeşitli alanlarda işçi alım bilgisini veren firmalarda toplam açık iş pozisyonu toplamda 97 bin 921 olarak açıklandı. İşte detaylar ve başvuru şartları!