Carrefoursa aktüel kataloğu yayında! Haftanın yeni indirimleri başladı! 1 alana 1 bedava: Yağ, sucuk, salça, süt, tuvalet kağıdı, bebek bezi...
Milyonlarca kişi en ucuza ürün satan zincir marketleri araştırırken Carrefoursa'dan diğer marketleri zora sokacak kampanya duyurusu geldi. Kampanyanın içerisinde 1 alana 1 bedava ürünler bulunuyor. Ev için gıda alışverişi yapmak isteyenler, bakım için ürünler, bebek bezleri, tuvalet kağıtları, elektronik ürünler, laptoplar akla gelebilecek bir çok üründe efsane indirimler yapıldı. Yılbaşına az bir süre kala Carrefoursa aktüel kataloğu yayınlandı. Haftanın yeni indirime giren ürünleri 16 Aralık'a kadar raflarda olacak. İşte kataloğun tamamı...
07.12.2021 21:10
- Son Güncelleme: 07.12.2021 21:10
Aktüel ürünler kataloğu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Her hafta başında A101, ŞOK, BİM gibi zincir marketler yeni indirimlerini katalog ile duyuruyor. Carrefoursa da yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Katalogda neler var neler? Anneler, anne olacaklar, gençler, çocuklar, beyler, yılbaşına hazırlananlar, mutfak için gıda ihtiyacı olanlar, teknolojik ürün arayanlar... Onlarca üründe büyük indirimler yapıldı. İşte o şahane indirimler....