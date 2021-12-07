Carrefoursa aktüel kataloğu yayında! Haftanın yeni indirimleri başladı! 1 alana 1 bedava: Yağ, sucuk, salça, süt, tuvalet kağıdı, bebek bezi...

Aktüel ürünler kataloğu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Her hafta başında A101, ŞOK, BİM gibi zincir marketler yeni indirimlerini katalog ile duyuruyor. Carrefoursa da yeni aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Katalogda neler var neler? Anneler, anne olacaklar, gençler, çocuklar, beyler, yılbaşına hazırlananlar, mutfak için gıda ihtiyacı olanlar, teknolojik ürün arayanlar... Onlarca üründe büyük indirimler yapıldı. İşte o şahane indirimler....