SON DAKİKA! Hükümet stokçulara karşı savaş açtı! İşte gıdadaki fahiş fiyat artışının perde arkası: Stokçuluk yapanlara...

Açıklamalarına devam eden Doğaner, "Bir günde dolar yükseliyor diye, zaten var olan ürün etkilenmez. Bunu stoka alıp biraz bekletip, satışı durdurup daha sonra yüksek fiyatlarla satmaya çalışıyorlar. Dün yola çıkmış kargoyu engelleyip bir gün sonra göndermeye çalışıyorlar. Aldıysanız karlısınız yoksa inanılmaz bir yüksek fiyat konuluyor. Bu dünyada da var." ifadelerine yer verdi.