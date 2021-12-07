SON DAKİKA! Hükümet stokçulara karşı savaş açtı! İşte gıdadaki fahiş fiyat artışının perde arkası: Stokçuluk yapanlara...
Son dakika ekonomi haberleri... Zincir marketlerdeki fahiş fiyatlar gündemde yerini korurken hükümet kritik hamlelerle fiyatlarda denge sağlamaya çalışıyor. Marketlerin fahiş gıda artışlarının perde arkasında ise neler var? Stokçuluğa karşı hükümet savaş açarken fiyatlardaki son durum neler? A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, A Haber ekranlarında gıdadaki fiyat oyunlarının perde arkasını tek tek anlattı. Marketlerdeki fahiş fiyatlarla ilgili konuşan Doğaner, "Üretici 50 kuruşa üretiyor markete 4.50'ye geliyor. Yüzde 790'lık bir fiyat farkı o zamla bu zamla açıklayabileceğimiz bir şey değil." dedi. İşte o önemli açıklamalar...
Son dakika ekonomi haberleri... Zincir marketlerdeki fahiş fiyatlarda son durum nedir? Perde arkasında neler yaşanıyor? İşte detaylar...
A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner son zamanlardaki fahiş fiyar artışı ve stokçuluğun perde arkasını A Haber ekranlarında anlattı. Bazı alanlarda piyasada ürün olduğunu aktaran Doğaner, "Orada da inanılmaz bir fahiş fiyatlama var. Fiyat davranışı bozukluğu olduğu kesin. Enflasyonla mücadele ediliyorsa, en büyük problemlerden biri bu. Artık sadece fiyatlama konusu değil ahlaki erozyon boyutuna geçmiş durumda." dedi.
Açıklamalarına devam eden Doğaner, "Bir günde dolar yükseliyor diye, zaten var olan ürün etkilenmez. Bunu stoka alıp biraz bekletip, satışı durdurup daha sonra yüksek fiyatlarla satmaya çalışıyorlar. Dün yola çıkmış kargoyu engelleyip bir gün sonra göndermeye çalışıyorlar. Aldıysanız karlısınız yoksa inanılmaz bir yüksek fiyat konuluyor. Bu dünyada da var." ifadelerine yer verdi.
Açıklamalarında 'Ahlaki Erozyon' vurgusu yapan Doğaner, "Eskiden namuslu insanlar bir tavır koyarlardı ve daha etkili olurdu. Satmıyorum derlerdi, biterdi. Şimdi yandaki dükkan senden daha fazla para kazanıyorsa sen niye kazanmıyorsun diye seni daha kötü bir durumdaymış göstermeye çalışıyor.