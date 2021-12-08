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SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! Ek zam ve taban aylık artışı gündemde: Emekli maaşına seyyanen zam...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam ve taban aylık artışı gündemde. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), "Emekliye seyyanen zam ile iyileştirme yapılsın" çağrısında bulundu. İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin konuya ilişkin merak ettiği tüm detayları...

08.12.2021 06:52 - Son Güncelleme: 08.12.2021 06:52
SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! Ek zam ve taban aylık artışı gündemde: Emekli maaşına seyyanen zam...

Ocak ayında zam almaya hazırlanan emekliler için 2 yeni düzenleme gündemde.

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SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! Ek zam ve taban aylık artışı gündemde: Emekli maaşına seyyanen zam...

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) hem seyyanen zam hem de taban aylıkların asgari ücret seviyesine çıkarılmasını talep etti. '

SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! Ek zam ve taban aylık artışı gündemde: Emekli maaşına seyyanen zam...

MÜJDE BEKLİYORUZ
TÜED Başkanı Kazım Ergün, son dönemde farklı meslek gruplarının maaşlarına yapılan iyileştirmeleri, emeklilerin de aylıklarında beklediğini vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız'dan talebimiz, emekli aylıklarına seyyanen iyileştirme yapılmasıdır. Zor durumdaki emeklilerimiz umutla gelecek müjdeyi beklemektedir" dedi.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! Ek zam ve taban aylık artışı gündemde: Emekli maaşına seyyanen zam...

Ergün, daha önce de taban aylıkların asgari ücrete eşitlenmesini gündeme taşımıştı. Asgari ücretin halen net 2 bin 825 lira olduğunu belirten Ergün, "En düşük emekli aylığı asgari ücret kadar olmalı" açıklaması yapmıştı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! Ek zam ve taban aylık artışı gündemde: Emekli maaşına seyyanen zam...

2 BİN TL FORMÜLÜ
En düşük emekli aylığı ödemesi 2019'da bin, 2020'de de bin 500 liraya yükseltildi. Temmuz zammıyla taban tutar ek ödeme dahil bin 626 lira çıktı.

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