SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! Ek zam ve taban aylık artışı gündemde: Emekli maaşına seyyanen zam...
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam ve taban aylık artışı gündemde. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), "Emekliye seyyanen zam ile iyileştirme yapılsın" çağrısında bulundu. İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin konuya ilişkin merak ettiği tüm detayları...
08.12.2021 06:52
- Son Güncelleme: 08.12.2021 06:52
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) hem seyyanen zam hem de taban aylıkların asgari ücret seviyesine çıkarılmasını talep etti. '
MÜJDE BEKLİYORUZ
TÜED Başkanı Kazım Ergün, son dönemde farklı meslek gruplarının maaşlarına yapılan iyileştirmeleri, emeklilerin de aylıklarında beklediğini vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız'dan talebimiz, emekli aylıklarına seyyanen iyileştirme yapılmasıdır. Zor durumdaki emeklilerimiz umutla gelecek müjdeyi beklemektedir" dedi.