SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! Ek zam ve taban aylık artışı gündemde: Emekli maaşına seyyanen zam...

Ergün, daha önce de taban aylıkların asgari ücrete eşitlenmesini gündeme taşımıştı. Asgari ücretin halen net 2 bin 825 lira olduğunu belirten Ergün, "En düşük emekli aylığı asgari ücret kadar olmalı" açıklaması yapmıştı.



