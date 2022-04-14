Çarklar terse döndü! Altın fiyatlarıyla ilgili rekor tahmin! Bir ilk yaşanıyor! Altın alan satan dikkat! Gram, çeyrek, yarım, tam altın...
Ardı ardına açıklamalar yapıldı. Altın fiyatlarıyla ilgili rekor tahmin! Bir ilk yaşanıyor! Altın alan satan dikkat! Gram, çeyrek, yarım, tam altın... Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma yatırımcılarını tedirgin etmeye devam eder iken bilhassa de Rusya ile Ukrayna arasında kurulan barış masası fiyatları aşağı yönlü baskılamaya uğramıştı. Yükselen enflasyon rakamları doğrultusundan desteklenen fakat FED faiz artırımı tehdidi ile karşı karşıya kalan altın fiyatları amacıyla eksprlerin yorumları ve tahminleri de değişti.
Dünyanın bugüne kadar hiç yaşamadığı bir ortamdan geçtiğini bildiren ekonomistler ve stratejistler bu amaçla bütün ezberlerin bozulduğunu ve piyasaların bundan sonra değişik reaksiyonlar verdiğini belirttiler. Eskiden FED faiz artırımı açıkladığı anda doların yükselerek altının düşeceği belirtilirken yeni dünyanın finans piyasasında ise enflasyon rakamlarının bütün dengeleri değiştirdiği belirtiliyor.
ALTIN YORUMLARI SON DAKİKA
Konu ile ilgili peş peşe açıklamalar gelir iken yerli eksperler kadar yabancı eksper yorumları da ilgiyle takip ediliyordu. Başarılı tahminler ile ünlenen Pazar analisti Jordan Roy-Byrne yapmış bulunduğu son yorumu ile altın fiyatlarında 7 yıldır yassı bir pazar yaşandığını söyledi.
Pazar analisti Jordan Roy-Byrne yapmış bulunduğu değerlendirmesinde külçe altın fiyatlarının düşmesine karşın madencilik maliyetlerinin arttığına ilgi çekti.
Başarılı stratejist altının tarihin en mühim 3 kırılmasından birinin eşiğinde bulunduğunu söyleyerek ons altın fiyatının 2 bin 100 dolar civarını aşması ve bu seviyeyi kırması durumunda 3 bin dolarlık yukarıya yönlü amacıne ulaşacağını, ardından ise 4 bin dolarlık amacı tetikleyebileceğini iddia etti.