Çarklar terse döndü! Altın fiyatlarıyla ilgili rekor tahmin! Bir ilk yaşanıyor! Altın alan satan dikkat! Gram, çeyrek, yarım, tam altın...

Dünyanın bugüne kadar hiç yaşamadığı bir ortamdan geçtiğini bildiren ekonomistler ve stratejistler bu amaçla bütün ezberlerin bozulduğunu ve piyasaların bundan sonra değişik reaksiyonlar verdiğini belirttiler. Eskiden FED faiz artırımı açıkladığı anda doların yükselerek altının düşeceği belirtilirken yeni dünyanın finans piyasasında ise enflasyon rakamlarının bütün dengeleri değiştirdiği belirtiliyor.