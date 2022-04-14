Milyonları ilgilendiriyor! Kıdem tazminatında yeni gelişme! Kimler kıdem tazminatı alabilir?

Kimler kendi istekleriyle işten ayrıldığında kıdem tazminatı alabilir? Kıdem tazminatında birinci şart, işyerinde en az bir yıl çalışmış olmak. Bir yıldan az çalışanların hiçbir şart altında kıdem hakkı olmuyor. İkincisi, işveren tarafından işten çıkarılmış olmak.