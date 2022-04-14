Milyonları ilgilendiriyor! Kıdem tazminatında yeni gelişme! Kimler kıdem tazminatı alabilir?
Çalışanların iş yaşamındaki en büyük güvencelerinden biri de kıdem tazminatı... Her yıl bir brüt maaşa denk gelen kıdem tazminatını alabilmek için bazı şartlar bulunuyor. Çalışanların kıdem tazminatı ile ilgili en çok merak ettiği konuların başında ise "Kendim işten çıkarsam kıdem tazminatı alabilir miyim?" sorusu geliyor. Peki kıdem tazminatı hangi şart ve durumlarda alınır? Kimler kıdem tazminatı alabilir? Kendi işten çıkan kıdem tazminatı alabilir mi? SGK'dan alınan emeklilik belgesi ile kıdem tazminatı alınabilir mii? İşte detaylar...
Kimler kendi istekleriyle işten ayrıldığında kıdem tazminatı alabilir? Kıdem tazminatında birinci şart, işyerinde en az bir yıl çalışmış olmak. Bir yıldan az çalışanların hiçbir şart altında kıdem hakkı olmuyor. İkincisi, işveren tarafından işten çıkarılmış olmak.
Erkeklerde askerlik, kadınlarda evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatı alınabiliyor. Çalışan emekli olduğunda da kıdem tazminatını alabiliyor.
BU ŞARTLARA DİKKAT!
İlk kez sigortalı olduğu tarih, 8 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar 15 çalışma yılını doldurup, 3600 prim gün sayısını tamamladıklarında kendi istekleri ile işten ayrılıp, kıdem tazminatını alabiliyorlar.
İlk sigortalı olduğu tarih 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihi arasında olanlar ya 25 yıl çalışıp, 4500 prim günü doldurduklarında kıdem tazminatı alabilirler ya da çalışma yılına bakılmaksınız 7000 prim günü doldurduklarında işyerinden kıdem tazminatı alıp, işten ayrılabilirler.